每日星座運勢／處女工作需多份細心 購物慾望強烈

2023-10-03

牡羊座

短評：刻意追求表現，效果反而不好。

【整體運★★★☆☆】

他人託付的事情若超出你的能力範圍，就要明確告訴對方你無法幫上忙，若礙於情面勉強答應，會把事情弄更糟。工作上有小障礙，別一昧地向前衝，宜多思考，做好計劃。偏財運不錯，刷卡借貸較為順利，也易得到金援。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有短暫的姻緣運，但多屬於「鏡花水月」，要想發展一段情緣，還需耐心等待。

【事業運★★☆☆☆】

今日宜放下身段，在遇到難題時，別自視過高，虛心向長輩請教才能更好地解決問題。

【財富運★★★☆☆】

最好制定理財目標，確保不花冤枉錢。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00am 羽絨白

開運方位：正東方向

金牛座

短評：情緒低落，容易感傷。

【整體運★★☆☆☆】

今天感情負擔較重，對方的一些無理取鬧給予你較大的壓力，讓你覺得有點煩悶，想要一個人清淨。財運方面今天不宜投資，小心陷阱，如果沒什麼事今天待在家裡比較適合，出門在外會有小人覬覦。

【愛情運★★☆☆☆】

不經意說出的錯話往往最傷人，多聽對方講話，做個傾聽者，少發言為妙！

【事業運★★☆☆☆】

工作心態極不穩定，心情好時態度激昂，辦事效率高。煩悶時，根本無心工作。

【財富運★☆☆☆☆】

對金錢的敏銳度較弱。投資理財上宜延續舊有模式，大幅度改變小心損失慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00pm 睡蓮紫

開運方位：西南方向

雙子座

短評：任務需借助外力完成。

【整體運★★☆☆☆】

單身者在聚會前往自己的包包裡噴點香水，愛情運會得到提升；今天花錢花得一點也不心疼，即使荷包殷實也不該把錢花到毫無用處的地方哦！付出頗多收獲卻甚微，內心難免感到有點失落。

【愛情運★★★☆☆】

雖然有許多接觸異性的機會，但僅限於工作往來，想戀愛還需耐心等待！

【事業運★★☆☆☆】

有些事無法按照你的預定計劃進行，別太著急，那只是時機未到而已。

【財富運★★★☆☆】

錢財外露，很容易遇到一堆吸血鬼。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：財運旺盛，情場走高的一天。

【整體運★★★★★】

單身者對追求了一段時間的對象可鼓起勇氣表白，易獲得令你滿意的回應！投資者可以在今天放手一搏，能達到預料之中的效果。工作上加把勁，就會有看得見的成績，對你來說也是表現能力的機會。

【愛情運★★★★☆】

多用智慧來博取對方歡心，即便很多話說不出口，唱首情歌也能達到功效喔！

【事業運★★★★☆】

今日是個忙碌的工作天，想辦法讓自己忙一點才不會心虛，尤其做事情要用對方法，才會達到良好的功效。

【財富運★★★★★】

財神爺光顧囉！可惜財富不會無故的從天而降，必須靠自己積極地開發，才會發現財神爺！很適合在今日討債呢！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 水晶紫

開運方位：正東方向

獅子座

短評：精神振奮，有喜事降臨。

【整體運★★★★☆】

心情舒暢的一天，工作順心如意，特別是管理者，工作易獲得下屬的支持、配合。生意人因朋友介紹而獲得大筆訂單的機率高。愛情平順，單身者在工作中易與合作夥伴擦出愛情火花。

【愛情運★★★☆☆】

閒聊的時間少一點，給對方更多清閒的空間，不要過度干預對方，以免對方會不耐煩！

【事業運★★★★☆】

廣交朋友，是今天職場運勢提升的最大助力。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，可小額投資。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00pm 玫瑰紅

開運方位：東北方向

處女座

短評：多份細心和貼心。

【整體運★★★☆☆】

幾句讚揚，就能收買愛人的心，他對你的服貼讓你很是滿足；工作中會因粗心而犯下常規性的錯誤，需多份細心；古典風味的餐廳、茶樓都是洽談的地利環境，談成生意的機率很大。

【愛情運★★★☆☆】

多抽時間陪陪另一半，假日看場愛情電影會讓對方感動喔！

【事業運★★☆☆☆】

應調節好心態，自信一些，以實際的工作表現才能謀求發展。

【財富運★★★☆☆】

購物慾望強烈，錢財流失很快。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00am 萊姆黃

開運方位：西北方向

天秤座

短評：虛心求教方能幫你度過難關。

【整體運★★☆☆☆】

金錢觀念比較重的今天還是少參加活動的好，不然容易給人斤斤計較、吝嗇的印象；從未有過的無力感在事業上表現得尤為明顯，請教有經驗的同仁顯然是最為有效的方法；已婚者在柴米油鹽中領悟愛情的真諦。

【愛情運★★★☆☆】

遇到喜歡的對象應主動一些，觀察、等待太久會讓你錯過良緣唷！

【事業運★☆☆☆☆】

今日做事有撈過界、多管閒事的傾向，先做好份內事，別人的事也別插手管太多才好。

【財富運★☆☆☆☆】

今日錢財問題頗多，應控制花錢慾望，合理分配，做好儲蓄規劃。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00am 金桔綠

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：心情有點鬱悶，做事缺少耐性。

【整體運★☆☆☆☆】

毛毛躁躁地做事，會致使錯誤連續發生，之前所做的努力也有可能化為泡影。小錯誤可不要忽視，及時地改正才能從危機中脫身。與戀人相處，說錯話不要緊，但不可蠻不在乎對方，會傷到對方的心。去外面走走，看看周圍的風景，有助心境的安寧。

【愛情運★★☆☆☆】

是不是覺得對方特別黏，依賴性太強？仔細想想這都是你寵壞的，有些事讓他自己做主吧。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很不順，原因大多來自於腦袋瓜不清楚，負面的情緒佈滿在你腦海中，還是撇開成見，聽聽前輩的意見吧！

【財富運★☆☆☆☆】

財運不順暢，有金錢方面的煩惱，不宜接觸與錢相關的事物。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00pm 和闐玉白

開運方位：正北方向

射手座

短評：過於強勢會讓人對你失去好感。

【整體運★★★☆☆】

你對另一半表現得太過強勢、壓迫，容易導致與他難以相互調適而使感情出現問題；你的自負任性會讓上司、同事覺得你對他們不尊重，對你的好感急劇下降；投資上在得到專業人士的幫助下做出全面、周全的理財方案能得到很好的效果。

【愛情運★★☆☆☆】

想表白？還是改天再談吧，勝算太低了。

【事業運★★☆☆☆】

與上司或同事意見不統一時，言語會比較強硬，惹來誤會。

【財富運★★★★☆】

有機會收到禮物，感覺溫馨愜意。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-2:00pm 苔蘚綠

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：能力突顯的一天。

【整體運★★★★☆】

文藝工作者富有創作的激情，靈感不斷，會寫出優美的文章，可望廣受好評。緣份來得好，單身女性很有可能接到優秀男同事射來的丘比特之箭。投資上思前想後，顧忌太多反而容易錯過機會。

【愛情運★★★★☆】

桃花運旺盛，單身者多注意工作上往來的客戶，有機會結識志趣相投的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

情緒能保持在愉悅的狀態，喜歡追求輕鬆而有效率的辦事方式，因此手頭的事情都能迅速、有效的解決。

【財富運★★★☆☆】

把偏財方面的事託付給信任的人吧！別人抱著無所謂的態度去做，反而會給你帶來好運，好比讓別人幫你填寫樂透號碼，中獎率反而更高呢！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00am 瑪瑙黑

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：健康狀態欠佳。

【整體運★★★☆☆】

玩笑開得太大，會讓伴侶難以接受，要懂得適可而止；工作時顯得沒有氣力，很容易感到疲憊，應適當的休息，對身體和工作都有利；洞察能力很強，能夠看清市場形態，投資易有收穫。

【愛情運★★★☆☆】

你對另一半很關心，但你給的愛並不一定是對方想要的，應多瞭解對方的想法才好喔！

【事業運★★☆☆☆】

不是表現的良機，別急於發號施令，也別因為想要超越而不經周密分析就行動，小心因此而弄巧成拙。

【財富運★★★★☆】

隨機應變，快速解決，並因此獲得可觀收入。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-9:00am 橄欖綠

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：凡事都得用心。

【整體運★★★★☆】

今天愛情運很好，不妨對心儀的人來個真情告白，成功的機率有百分之九十哦；找個高雅的環境談生意，是促成生意談妥的最佳地點；工作上遇到的麻煩都是粗心造成的，對於文件的整理與複印要特別用心。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會在娛樂場所結識互相欣賞的異性朋友；已婚者與另一半互動較多，感情甜蜜。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太好，宜平穩經營，可別胡亂行事，否則會有白忙一場的跡象，尤其在與人應對時，宜謹言慎行。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，可玩玩樂透，試試手氣，但小賭怡情，太過沉迷就容易傷心、傷神。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 秋葵綠

開運方位：西南方向

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