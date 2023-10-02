每日星座運勢／雙子工作有新的發現 錢財不宜露白
2023-10-02
牡羊座
短評：今天的精神狀態不錯。
【整體運★★★☆☆】
戀愛中的人把時間和心思都放在戀人身上，易引起朋友的不滿，被取笑為「重色輕友」；精力充沛，幹勁十足，需半天完成的事恨不得一小時就能搞定，連工作夥伴都受你的影響；不過今天的財運並不好，還有破財的危險，要處處小心為妙。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者容易被另一半冷落，你不妨主動與對方溝通，瞭解對方的想法，才不會感到失落。
【事業運★★★★☆】
工作得很起勁，雖然辛苦點，但流出的汗水能獲得豐厚回報，成就感強烈，收穫不小。
【財富運★★☆☆☆】
錢財進出頻繁，請客、送禮會是一筆不小的支出，人情往來應理性評估，別為了面子而破費。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：7
吉時吉色：9:00-11:00pm 橄欖綠
開運方位：正北方向
金牛座
短評：富於創新，就是成功。
【整體運★★★☆☆】
工作上的任務辦得頗具新意，受到長官的賞識，很有成就感。戀情沒有新進展，有點苦悶和不安，順其自然吧，感情不可勉強為之！財運一般，不宜做風險性的投資，保守理財比較適宜。
【愛情運★★☆☆☆】
情緒也變得太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖一樣，與其突然生悶氣，不如說清楚、講明白！
【事業運★★★★☆】
剛步入職場的新人，或是比你小幾歲的異性，最有可能成為你的大貴人，多加留意會有好運。
【財富運★★☆☆☆】
不適合想金錢方面的問題，煩悶時不妨去喝杯咖啡輕鬆一下。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：7:00-8:00am 香吉士黃
開運方位：西北方向
雙子座
短評：人際關係和諧，愛情明朗。
【整體運★★★★☆】
人多的地方是你今天的幸運場所，單身者會有奇緣，感情可望進一步發展；戀愛中的人，在打情罵俏中感情倍增。工作上，因好奇心強烈而有新的發現，對企劃、廣告工作者特別有利。錢財不宜露白，小心被人算計。
【愛情運★★★★★】
今日機緣一級棒！戀愛中人，快約心上人去郊外踏青、賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與有緣人邂逅喔！
【事業運★★★★☆】
事業運還不錯，有利動腦筋多思考，易有出乎意料的創意出現。
【財富運★★★☆☆】
有利做好理財規劃，正是考慮投資何種專案、市場動態如何等問題的日子。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：9:00-11:00pm 薰衣草紫
開運方位：正南方向
巨蟹座
短評：工作壓力較大，造成思緒混亂。
【整體運★★☆☆☆】
今天你對待感情顯得溫和了很多，對另一半的無理取鬧也只是一笑而過。投資上不會為了賺錢而盲目投資，反而把錢用於知識和感情的投資上，為日後的豐厚收入埋下伏筆。工作帶來的負荷過重，要注意調整。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛中的人戀情變化起伏，上半天彼此間的誤會也比較多，下半天狀況慢慢改善。
【事業運★★☆☆☆】
不要想太多，把該做的事情優先處理好，別因小事而分心。
【財富運★★☆☆☆】
錢財上有斤斤計較的現象，不易進財。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：8:00-10:00am 白鋼銀
開運方位：東南方向
獅子座
短評：情感豐富，桃花朵朵開。
【整體運★★★☆☆】
溫柔、感性的一面顯露在外，很容易與異性親近，單身者有機會與心儀的對象譜出一段戀曲；戀愛中的人甜言蜜語不斷，激情燃燒。工作上會遇到掌控慾很強的人，只要不跟他硬碰硬，就能避免衝突。
【愛情運★★★★★】
愛情旺旺日，今日的異性緣太好了，快對喜歡的人放電吧！
【事業運★★★☆☆】
容易收到外界消息的干擾，處事有點搖擺不定。
【財富運★☆☆☆☆】
花錢慾望強烈，留不住錢。趕快趁著還有錢，把該繳清的帳單繳清了吧！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：0
吉時吉色：7:00-9:00am 鉑金灰
開運方位：西北方向
處女座
短評：替人著想，肯犧牲奉獻，易有好運降臨。
【整體運★★★★★】
對人熱情，因幫助身邊的人而有好運突發的機緣。單身者對柔弱、謙和的人頗有好感，易產生憐惜之情，可望加入愛情長跑的行列。工作上勇於運用新方法，也頗能聽取旁人的意見，成效不錯。
【愛情運★★★★☆】
表現幽默、體貼、細心的一面，可以讓你整天備受疼愛。
【事業運★★★★☆】
考試或工作能否順利，端視你調節心態的應變能力。
【財富運★★★★★】
運用智慧、腦力、分析、創意生財的日子。創意工作者特別有財氣。有小小的賭運。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：8:00-9:00am 雪花銀
開運方位：東北方向
天秤座
短評：精神飽滿的一天，情緒很激昂。
【整體運★★★★☆】
與伴侶和睦相處，兩人互動融洽，共進晚餐更能增進彼此的感情。旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在投資市場上大有收穫。工作上能與同事友好合作，群策群力之下，讓你的才能得到更好的發揮。
【愛情運★★★☆☆】
感情豐富的一天，無論是否有實質的進展，自己幻想一下倒也無妨！
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，有好有壞，好事指向同事間有良性的互動，壞事則是自己提不起勁！
【財富運★★★★☆】
冥冥之中你似乎能感覺偏財已經朝你走來，但你能抱著一顆平常心，得失隨天意。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：12:00-1:00pm 竹葉青
開運方位：東北方向
天蠍座
短評：貴人運強，有機會獲得賞識。
【整體運★★★★☆】
今天的運勢對求職者特別有利，有不少徵才機會可供你選擇，但要注意，別讓優厚的待遇遮蔽了雙眼，選擇適合自己的職位最重要。業務工作者因口才出色而得財的機率高，也易獲得異性金援。
【愛情運★★★☆☆】
吃喝玩樂的機會變多，想要有戀愛的感覺，就必須自己主動掌握機會了。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，心思容易恍神，不太容易專心一意呢；要注意工作態度不要太鬆散，否則容易引人非議！
【財富運★★★★☆】
財運不錯，適合投資；若能與人合作，更容易有豐厚的回報。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：12:00-1:00pm 臘梅白
開運方位：西北方向
射手座
短評：壞脾氣在滋長，會讓好運從身邊溜走。
【整體運★★☆☆☆】
單身者的愛情際遇良好，身邊的異性朋友頗多，讓你感覺眼花瞭亂，談情說愛需有所選擇。財運欠佳，少了他人的幫助，讓你有些難以適應；雖然感覺學習辛苦，但家人的支持與鼓勵又讓你獲得不少動力。
【愛情運★★★☆☆】
剛展開新戀情的人應在溝通上多費點心思，否則兩人的戀情難以長久。
【事業運★★☆☆☆】
顯得有些精神恍惚，處理事物時頭腦中都沒有形成具體的解決方案，甚至在做事過程中都有可能出現發呆的狀況。
【財富運★★☆☆☆】
別太投機，小心損失錢財。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：4
吉時吉色：7:00-9:00am 香檳金
開運方位：正東方向
摩羯座
短評：待人處事不可做作，真實的你更可愛。
【整體運★☆☆☆☆】
在異性面前吹牛，會有被對方揭穿老底的危險，還是實事求是的好。對信息資料的理性分析，今天可派上用場，在投資上將有不錯的收益。切忌在工作時間研究理財產品，會有小人告密而受到批評的危險。
【愛情運★☆☆☆☆】
有伴侶者寂寞感強烈，宜翻看照片，回憶過去的甜蜜時光，緩解相思之苦。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，容易發生事與願違的情形，少說點話多做事，自可遠離是是非非。
【財富運★★★☆☆】
理財主觀性頗強，宜以守代攻！
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：11:00-12:00pm 薔薇粉
開運方位：正東方向
水瓶座
短評：感情有點小困惑，樂觀的心態很重要。
【整體運★★☆☆☆】
單身者對感情較執著，對方表現得若即若離，使你有點沮喪，不妨暫時冷卻追求的熱度，靜心思索今後的打算。投資上有機會遇到「柳暗花明又一村」的情形，興奮之餘更要為下一步的計劃做好準備哦！
【愛情運★★☆☆☆】
單身者戀愛機會多，但你對另一半的要求很高，戀情短暫；已婚者容易因錢而起爭執。
【事業運★★☆☆☆】
精神狀態不太好，易被家事纏身，難以專心投入工作，出錯的機率高。
【財富運★★★☆☆】
投資應三思而後行，切莫太過冒險。對於熱門股別急於投注，先觀察、多關注。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：9:00-10:00am 咖啡棕
開運方位：正西方向
雙魚座
短評：需控制自己的情緒。
【整體運★★★☆☆】
戀人對你有些冷淡，在抱怨之前先審視一下自己的言行舉止；強烈的購買慾望迫使你在商場有一場血拼，難免要讓自己的小金庫縮水；工作順風順水，不妨把前期壓制的案子拿出來處理，辦成的機率很高哦。
【愛情運★★☆☆☆】
愛情運常有起伏，有伴侶者要多留意與另一半的相處細節，多關心對方的心情。
【事業運★★★★☆】
工作得心應手，不論是日常事務抑或工作會議，都可以多提創意提案，易被採納。
【財富運★★☆☆☆】
要小心，今天你在投資上的失敗大多是剛愎自用造成的。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：1:00-3:00pm 瑪瑙黑
開運方位：東南方向
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