農曆8月運勢（下）／牛有血光災、鼠快剪髮開運、兩生肖當心犯小人

時間進入農曆8月，命理老師湯鎮瑋分享影片「十二生肖月運勢大解析！」，請注意這裡的農曆八月是從節氣上來看，從陽曆9月8日「白露」到10月7日，就是十二地支的酉月。老師分享各生肖運勢，快看下該注意哪些事。

今年是兔年，也是金兔年。今年五行納音是屬金，兔年從農曆八月開始宮位有相沖現象，上個月的水土保持、公共安全問題會更加重。本月有些表面形象很好的人，也會出現負面桃花事件，不但天災人禍變多，或是業力現前都會浮出檯面。建議各生肖都要做好財務管理規劃，投資要保守謹慎，行事不要太衝動。

▎屬鼠 剪頭髮除晦氣

本月有「天喜星」入座，會遇到喜事，可能求婚成功、結婚、懷孕或生子，或是家人有喜事，本月磁場好，如果本身沒有也可以多參加別人的喜事，喝喜酒、滿月禮會帶來好運。如果都沒有喜事，可以剪頭髮把晦氣剪掉，改變造型，也算喜事。

本月也有「福德星」入座，逢凶化吉指數高，如果你一直都有廣結善緣，本月會有很多善業回饋。如果你覺得本月好累，事情好多，有點不順心，甚至是健康檢查出狀況，也是好的，等於你提前知道有事情，可以大事化小。本月切記不要太驕傲，會落人口舌，驕傲會出錯，有好成績也不要大肆宣揚，很容易遭嫉。

想要開運，可以多穿藍色系衣服，亮色系的藍較好，可以戴藍寶石、海藍寶、翁珀。

▎屬牛 當心血光之災

本月容易有血光之災，如果需要去醫院開刀，也很適合趁機安排。「白虎星」入座，平常行事堅守正道就沒事，否則會受到業力反撲。本月切記要謹守本分，小心說話，堅守正道，行運就平安。本月還有「八座星」、「解神星」入座，代表你願意懺悔，就能逢凶化吉，建議本月可以多許願，也很適合衝刺事業，化被動為主動，積極佈局你未來的事業。

本月也很適合學習第二專長、斜槓人生，會對未來事業有幫助。投資上建議要風險風散，如果想買賣房地產，也能夠心想事成。

想要開運，建議可以多穿黃色系、咖啡色系衣服，配戴密辣、黃水晶，可以多拜土地公。

▎屬虎 豬隊友拖後腿

農曆七月過得很糟，心情像洗三溫暖，問題很多。八月終於轉好，可以喘一口氣了，甜美的果實即將出現，可以強勢回歸掌握大局。本月容易心想事成，關關難過關關過。要廣結善緣，凡事要親力親為去做，不要太依賴、太放心都丟給別人，當你一但鬆懈、偷懶、驕傲了，有一顆「暴敗星」會讓你大起大落，得到又失去。

本月容易有豬隊友，建議凡事親力親為。如果有好事情將發生，不要急著和別人分享，容易樂極生悲，建議等事情塵埃落定，再去分享。

要注意大自然環境災害，建議出門多注意天氣預報、環境安全，不要逞強。

想要開運，本月可以多穿藍色系、綠色系衣服，配戴綠珀、綠幽靈、藍寶石。可以多拜文殊菩薩開智慧。

▎屬龍 容易犯小人、掉東西

本月有穩定磁場，但是容易犯小人，建議要好好懺悔、和解，可能出現貴人幫你「喬事情」，也就關關難過關關過了。農曆七月、八月在人際關係上有點煩惱，建議多行善佈施，花小錢請客。

本月有「小耗星」，容易掉東西，或是花錢開銷變大。建議可以趁機調整居家風水擺飾、整理財位或是換家具，對運勢有加分。

如果有喜訊傳出，運勢也會逢凶化吉。本月請潔身自愛，不要因為自己走運就亂來，否則很容易捲入爛桃花。本月「驛馬星」動，出國旅遊也可以開運。

想要開運，可以多穿戴金色、銀色系衣服、飾品，配戴金項鍊、戒指，鈦金、金珀，也可以多求白度母。

▎屬蛇 成功路上當心小人

如果家裡需要裝修，或是要換家具，都可以換一下，對運勢都有幫助。本月好運指數蠻高，想做的事情本月都可以去做，好好去衝刺。本月「五鬼星」入座，很容易有小人弄你、或是有很多挑戰，只要行得正坐得直，就沒關係。建議本月好好修身，堅守正道，堅持對的事情，就會獲得成功。

之前如果有是非官司，本月有機會告一段落。舉凡考試、學習第二專長、斜槓人生，本月都很適合去做。本月也要多著重團隊合作，會更容易成功。

想要開運，可以多穿紅色、綠色系衣服，可以配戴血珀、粉水晶、綠珀、綠幽靈，建議多求綠度母。

▎屬馬 紅鸞星動 當心爛桃花

財運還不錯，不管正財偏財，保持努力好好衝刺。「紅鸞星」入座，屬馬的人尤其女生，貴人桃花蠻旺盛，想結婚求子都有機會。如果想求桃花姻緣，建議透過朋友牽線，會更容易心想事成。

屬馬的人本月玩心比較重，會很想去玩，很容易把錢花在吃喝玩樂上，要控制一下預算，量力而為。已婚或有對象的，或是交友複雜的人，本月要特別小心，這些感情問題容易浮出檯面，或是情況愈變愈糟糕。

本月情緒容易鑽牛角尖，如果是有憂鬱傾向的人，建議要多曬太陽，多和朋友聊天，不要太憂鬱。

想要開運，可以多穿綠色系衣服，多奇求綠度母賜福。可以配戴綠珀、綠水晶、綠幽靈。

▎屬猴 別去醫院、喪家

「太陽星」入座，利男不利女，男生事業、財運都不錯，可以逢凶化吉，女生相對勞碌命，會覺得很累。屬猴的人這兩個月都是在耕耘，一定要堅持做對的事，做出口碑，以名帶利，要跟現實共存。

本月如果覺得很累，可以多曬曬太陽、出去玩，不要悶在家裡，要讓自己放鬆。盡量不要去太多晦氣的場所，例如少去醫院、喪家，會讓情緒磁場更低落。

感情交友方面也不要太複雜，要脫離複雜的環境，不能同流合污。

想要開運，可以多穿戴五行屬金、屬土的飾品，配戴金飾品、銀飾品、金珀、黃水晶、密辣，可以多拜土地公。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。