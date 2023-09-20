農曆8月運勢（上）／2生肖有車關、狗當心豬隊友、雞快捐血擋災

時間來到了農曆8月，湯鎮瑋老師分享影片「十二生肖月運勢大解析！」，這裡的農曆八月是從節氣上看，從國曆的9月8日「白露」到10月7日，「白露」之後進入十二地支的酉月。老師提醒，有五個生肖，兔、狗、豬、羊、雞要特別注意。

今年是兔年，也是金兔年。今年五行納音是屬金，兔年從農曆八月開始宮位有相沖現象，上個月的水土保持、公共安全問題會更加重。本月有些表面形象很好的人，也會出現負面桃花事件，不但天災人禍變多，或是業力現前都會浮出檯面。

▎屬兔 容易破財 注意人和

要注意錢財的流失，容易有投資失利、或是錢財損耗掉東西，大小的破財都有可能，還要多注意自己的金錢開銷，避免過度消費而超支。

屬兔的人本月容易與人爭吵，本月要多注意人際關係，凡事多忍耐，對於不公不義的事情，或是已經忍耐很久的事情，千萬不要大爆發。本月運氣不佳，建議退一步海闊天空，凡事三思後行。可能在人際上有一些斷捨離，建議斷捨離也要盡量廣結善緣，留後路。

想要開運，可以多求文殊菩薩，智慧劍斬斷煩惱業力。可多穿綠色衣服，配戴綠色飾品，包括綠色琥珀、水晶。

▎屬狗 容易遇到豬隊友

本月容易遇到豬隊友，你可能過度相信、過度依賴某人，他會出包影響你，也算是犯小人一種。要多留心身邊的家人、同事、朋友，避免無妄之災，本月多廣結善緣，多關懷別人。

本月「病符星」入座，要注意舊疾復發、或是流行性傳染病，要注意健康多休息。當心也可能是被家人傳染疾病，或是你必需照顧生病的家人，也就是豬隊友打亂你的生活，。

想要開運，可以多拜土地公，多穿戴紅色系的衣服、飾品，「一紅擋九災」，戴紅色的血珀、琥珀、粉水晶都有幫助。

▎屬豬 注意車關 簽約要細看

開車留心車關，做事不要急，不要太匆匆或是開車走路都要留神，本月容易有車關、意外血光之災，很容易一不小心就受傷流血。工作上不要偷懶，省略ＳＯＰ以免發生工安意外，或是捲入是非。

另外，簽約或各種法律上的文件，都要看仔細，或是找專家評估，不要便宜行事，否則容易出狀況。

本月有小人問題，你可能遭嫉、或是惹到人不自知，要多廣結善緣，本月建議多請客、多佈施，破財消災。

想要開運，可以多拜觀音菩薩，多念六字大明咒，可以多穿金、銀、白色系的衣服、飾品，配戴金珀、黃水晶、鈦金、白水晶。

▎屬羊 注意家人健康狀態

屬豬和屬羊的人，本月有生肖磁場共業，如果是家人、朋友、同事在一起，更要多多注意血光或交通意外，包括車關、工作安全問題。

屬羊的人本月常感受到生命無常，建議不要太計較，學會放下，讓心開闊。趁著本月和過去的自己和解，放下一些事情。屬羊的人有車關和意外血光，要多注意家人的健康狀況，

本月容易有無妄之災，出遊建議要多留意周圍環境狀況。本月家裡如果要裝修，要注意不要動到流年煞方，會影響運勢。

想要開運，建議多穿紅色系衣服、飾品，可以配戴紅水晶、紅繩、血珀、粉水晶。建議多拜關公，意外災害多要拜拿關刀的武關公，如果小人問題多要拜拿書的文關公。

▎屬雞 有金屬血光災 可以捐血化解

本月特別想改變狀態，想衝刺一下，建議本月做決定不要太異想天開，也不要太急躁，要評估自己的狀態。「以靜制動」，先觀察環境變化，先多忍耐，建議就算想換工作也要騎驢找馬。

本月有將星，代表文昌在動，可以多學習第二專長、或是斜槓人生，去學習新的領域對未來有幫助。

容易遇到跟金屬、刀子有關的意外血光，容易逢刀見血，建議可以多去捐血。本月磁場低落，不要去磁場混亂的地方，例如醫院、喪家，要去的話回家除穢，或是配戴護身符。

想要開運建議多拜觀世音菩薩，可以多配戴亮晶晶的飾品。

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