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周六補班日「秋分」禁忌多！四生肖避災 喝水就能補財運

聯合新聞網／ 文/清水孟國際塔羅小孟老師
圖為秋天示意圖。圖片來源/ingimage
圖為秋天示意圖。圖片來源/ingimage

今年秋分在9月23日(周六)，適逢補班日。小孟老師在臉書分享「秋分」有哪些禁忌和注意事項。秋分與春分是一年裡白天與夜晚等長的日子，秋分又稱為平分秋天，因為當天晝夜等長，秋分後北半球開始晝短夜長，氣溫逐漸降低。這時有以下幾個禁忌與生肖要當心。

1.不宜穿露背裝:

秋分開始天氣轉涼，穿露背裝容易著涼感冒。

2.諸事不宜：

秋分諸事不宜，不宜搬家.入厝.結婚.宴客。

3.注意用火：

秋分有火字，火災容易頻傳也容易火燒，務必檢視家中用火之地，老舊電器宜丟棄。

4.不宜吃冰冷食材

秋分陽氣衰退、陰氣漸強，因此不宜吃過涼食物，以免體質太寒睡眠較差，腸胃不適。

5.以下四生肖注意健康：

1.屬龍：注意腦血管。

2.屬猴：注意跌倒與筋骨。

3.屬兔：注意腸胃不順。

4.屬羊：注意感冒與身體轉寒。

秋分開財方法：

古人說秋分祭月，因此可選在9月22日跨9月23日晚上12：00，用一杯水朝天禱告自己的財運願望，再喝下即可。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

秋分 節氣 小孟塔羅

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