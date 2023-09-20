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家有考生必看！ 命理專家揭中秋種「一植物」可增考運

聯合新聞網／ 綜合報導
若家裡有人要大考，可於中秋節當天在屋內種植桂花，增加考生考運。示意圖／ingimage
若家裡有人要大考，可於中秋節當天在屋內種植桂花，增加考生考運。示意圖／ingimage

農曆8月15日為中秋佳節，家家戶戶齊聚一堂慶團圓，對於現代人來說，中秋烤肉已成為中秋節不可或缺的一部分，親朋好友一同烤肉、賞月，分享近況，既溫馨又歡樂，不過命理師柯柏成分享，若家裡有人要大考，可於中秋節當天在屋內種植桂花，增加考生考運

柯柏成提到，在古代，有很多詩人喜歡以嫦娥為題做詩，像是唐朝詩人李商隱，這些主題的詩詞佳作數量眾多，由此反映出中秋節之所以能成為三大節日之一並不是毫無理由。而民眾熟知的中秋故事，除了「吳剛伐桂」、「玉兔搗藥」和「嫦娥奔月」，還有一個鮮為人知的隱藏版故事。

《准南子》：「羿請不死之藥於西王母。羿妻姮娥之奔月，托身於月，是為蟾蜍，而為月精」。

根據《淮南子》的記載，后羿跟西王母娘娘求來了長生不老之藥，嫦娥卻偷偷把它吃掉，並逃到月亮裡去了，化作一隻蟾蜍，成為月精。後來，「蜍」音被訛傳變為「兔」，因此蟾、兔並存於月中，月宮也因此被稱為蟾宮，成語「蟾宮折桂」便是由此而來，以月亮來比喻科舉高中。

柯柏成說明，8月是桂花盛開的季節，因此8月又稱桂月，而古代的科舉考試通常也是在8月放榜。相傳明代三大才子之一的楊慎，在參加科舉考試時，夢見自己到了月亮，看到巨大的桂樹和桂花，他把桂花折下帶回地面，當年科舉便高中殿試狀元，此後親戚、朋友若有小孩要考試，都會送上帶枝的桂花增加考運。

柯柏成也建議，如果是明年2024年家中有人要大考，可在中秋節這天於家中西北方種植一盆桂花增加考生的考運。若是家中條件不方便種桂花，可以用桂花糕代替月餅給考生吃，或是桂花釀、桂花湯圓都可以加強考運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

中秋節 節日 月餅 科舉 考運 烤肉

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