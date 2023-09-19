娶到賺到！3生肖女「命中帶財」 性格火爆卻注定旺夫旺全家

有些女性的夢想是希望能夠嫁給有錢人，這樣就可以一生不為錢煩惱；當然也有不少男人為打拚事業忙碌奔波，希望能娶到帶旺自己的另一半。《搜狐網》點名3生肖的女性「命裡有金」，雖然旺夫讓人一生不缺錢，不過脾氣卻不太好，甚至性格火爆，想要娶回家當太太必須先忍受她們的脾氣。

生肖狗

屬狗的女性通常脾氣不太好，不過她們並非刻薄的女人，只是需要丈夫對他們溫柔一些，以免惹她們不高興。她們是典型的「以女柔而不剛」的女性，無論發生什麼事，都希望可以被丈夫耐心照顧。她們經常很難意識到自己所犯下的錯誤，因此會希望丈夫先認錯，給自己一個臺階下。丈夫對她們越好，家裡就越穩定，且她們會把丈夫的好記在心裡。

生肖鼠

屬鼠的女性責任心很強，會想要盡自己最大的努力做好事情，所以往往會得到很多機會。只不過她們性格很火爆，雖然表面看起來普通，但是卻很能旺夫。她們在日常生活中的運氣非常好，會經常得到意想不到的驚喜。屬鼠的女性倘若有機會遇上來自富裕家庭的男性，那麼她嫁給他就會替整個家族帶來好運。

生肖雞

屬雞的女性擁有美麗的身材，她們外表散發一種獨特的冷酷氣質，是很多異性心目中的女神，且在職場上表現得如魚得水。屬鼠的女性通常家裡都很有錢，所以不需要擔心錢的問題。她們的每一個笑容都充滿魅力，雖然表面上看起來不像女王，但是命格和女王差不多。她們通常情商很高，為家庭帶來和睦。

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