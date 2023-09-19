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秋分轉運好時機！ 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍

聯合新聞網／ 綜合報導
今（19）日起，過秋分到下禮拜二（26），有三個生肖即將「富得流油，聚財四方」。圖片來源/ingimage
今（19）日起，過秋分到下禮拜二（26），有三個生肖即將「富得流油，聚財四方」。圖片來源/ingimage

今年的秋分9月23日即將來臨，不只表示秋天已過去了一半，更是一個翻轉運勢的好時機。根據陸媒《搜狐網》運勢專欄，從今（19）日起，過秋分到下禮拜二（26）的這段期間，有三個生肖即將「富得流油，聚財四方，正橫財連發，大富特富 」，下面就來看看是哪三個生肖吧！

一、生肖蛇

屬蛇的人，在接下來一個禮拜擁有逆天運勢，不只運氣好到連出門都會撿到錢，甚至逢獎必中，越來越好運。蛇逢喜事精神爽，他們的喜事會越來越多，還會自動找上門，壓力則是越來越小，要想不發財都難。一整年內風生水起，事業大成，將取得非凡成就。

二、生肖豬

屬豬的人，因生性憨厚老實，心地非常善良，因此在這個禮拜中，黴運將變橫財大運，直接一個鹹魚大翻身。工作方面生意興旺、收入翻倍，大有所獲，愛情則是順順利利，甜蜜恩愛羨煞旁人，好運源源不絕、接踵而來，身邊的朋友都紛紛跑來向他們取經。

三、生肖狗

屬狗的人第六感非常準，心思非常敏感，而且性格十分內向，在接下來的一周內，他們的事業將開始轉運，也許還能一夜暴富，事業一帆風順。另外，不管是在項目投資上，或是股票、彩票方面，他們都會很有收穫，加上若是能夠改變經營方式，定會迎來幸福又富貴的生活。

運勢 專欄 生肖 秋分

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