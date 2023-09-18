威力彩今晚飆6.4億！4星座4生肖「偏財運旺」吉時快下注

威力彩連槓多期，今（18）日威力彩頭獎獎金上看6.4億元。命理專家小孟老師在臉書點名4星座、4生肖「偏財運超旺」，中獎機率超高。建議搭配老師的招財撇步，大獎就是你的。

Top4 天蠍座

穀神星入天蠍座本命宮，加上海王星入偏財宮，顯示天蠍座在18日偏財運非常旺盛，穀神為稻米之神，海王星為藍色，建議當天穿藍色衣服，或下注前吃碗飯再喝水，再去下注說不定會中大獎。

Top3 金牛座

太陽水星二星齊聚落在金牛座偏財宮，顯示金牛座財寶庫18日能得到太陽照亮屬火，水星又引進財水，因此財富能量旺盛。小孟老師建議，下注前用溫水洗臉代表水火相融，就能提升財氣，洗完後走到投注站下注前也建議您曬一下陽光，就能產生二星匯聚的效果，讓財氣瞬間衝到爆棚。

Top2 天秤座

火星進入天秤座的本命宮，加上你的外地運勢很強，18日下注可以前往外地或者到隔壁鄉鎮購買威力彩，找投注站旁有餐廳代表火星，說不定會有意外之財降臨。

Top1 處女座

太陽水星進入本命元辰宮，顯示處女座18日本命元辰能注入強大財氣，財氣將能源源不絕，財氣磁場能籠罩全身。小孟老師建議，下注前吃黃色與紅色食物，再喝一杯水能讓二星之氣匯聚，將能增加你中獎機率，讓你發發發。

好運生肖

豬、猴、鼠、兔。

好運時段

上午11時至下午15時

下午7時-8時。

好運方位

好運方位為正北方，建議尋找住家或辦公室北方的投注站來下注。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。