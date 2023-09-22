超強勢！「3生肖」只在乎自己 雞很難溝通、第一名以自己為世界中心

在人與人相處的關係上，有些生肖較為強勢，容易只為了自己的利益而傷害他人，變得難以相處，讓你敬而遠之，你身邊是否有這樣的人呢？還是你就是這樣的人呢？讓我們一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：雞

雞寶寶是優秀而又聰明的演說家，能夠將許多事情分析得井井有條，頭頭是道，讓你不得不臣服在他的語言之下，但是那種嘮嘮叨叨的碎碎念，真的有時候令人不甚其擾，寧願讓蒼蠅圍繞，也不想再多聽一句，其實雞寶寶只是想透過意見的發表，來彰顯自己的博學多聞和優越感，讓你知道到要遵從他的路線，順應他的想法，在這部分的作風，確實沒有寬厚的包容力和傾聽他人的意見，過於主觀的雞寶寶變得只在乎自己，有時候會難以溝通，建議雞寶寶要多看多聽多觀察，性情不要太急躁，免得你的一鳴驚人，讓人嚇得不敢親近。

第二名：蛇

冰冷而又神秘的蛇寶寶，大多是俊男美女，除了容易有冷酷的表情外，更常讓人捉摸不定，總是無法猜透下一秒他將會有什麼舉動，有些較為陰暗面的蛇寶寶，思緒非常複雜，言行舉止更為詭異，可能一下與你親近，一下又充滿敵意，情緒起伏之大讓人感到難以相處，那是因為缺乏安全感的蛇寶寶，性情多疑，心中萌發了被害妄想症，尤其是開關被啟動時，處處是危險，處處是敵人，對身旁的人事物充滿著不信任感，為了保護自己，自然就只在乎自己，建議蛇寶寶要把心胸放寬，不是每個人都想陷害你，其實還是有很多人關心著你。

第一名：虎

虎虎生風，霸氣十足的虎寶寶，充滿鬥志與朝氣，無論走到哪都要抬頭挺胸，讓所有人知道真正的王者來臨了，也因為虎寶寶具有不可一世的傲氣，所以在各方面都會表現得較為強勢，想要吸引各界的注意，讓自己成為世界的中心，這樣強烈追求自我成就感的性情，就容易變得只在乎自己的感受，要眾人圍繞在身邊俯首稱臣，其實要告訴虎寶寶，真正的王者需要海納百川，以德服人，如果只是用強勢的霸道來征服人心，只是展現威風，並不能長久，建議要多善用自己的領導統御力，並多施予恩惠，才會變成真正的大王。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。