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就是套不出話！「5星座」口風最緊 魔羯注重聲譽、第一名責任感很重

聯合新聞網／ 安妞星座
圖／canva
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人前說一套，人後做一套，總有人想要知道對方的祕密，因此不擇手段。而此時不論是對自己或對他人負責，都得守好雙方的祕密，避免落人口舌。12星座當中，必定有人是可以守口舌瓶的，而究竟哪5個口風最緊呢？

TOP 5: 天秤座

天秤座個性外向，通常重視與他人的良好關係，因此很善於社交。不過當他們涉及重大決策或重要事項時．會變得更加謹慎。他們可能會在發表言論之前會仔細考慮，有可能會受到社交壓力的影響，所以多少會表現得符合社會期望，但會確保以不會說錯或冒犯他人為優先，以避免破壞關係。

天秤座有些人可能在過去的交往中受到傷害，或者對某些情境感到不安。這可能使他們在言論交流時更為謹慎，但他們也不喜歡衝突，所以會避免引發不必要的爭執或矛盾，嘗試保持和平和諧的氛圍。

TOP 4: 雙魚座

雙魚座的人很敏感，他們的情感範圍廣泛且豐富，說話時可能會更加謹慎地選擇言辭，以確保不傷害他人或不表露自己過多的情感。他們通常也很關心他人的感受，會避免造成不必要的衝突或矛盾。這使他們在言語交流時更加謹慎，以確保不會冒犯他人。

雙魚座也比較不太喜歡面對衝突和爭執，所以當聊到敏感話題時，會選擇閃躲或用和平的方式處理事情，避免引發不必要的爭議。同時他們也深具藝術的創造性，有時在表達時，可能會選擇非言語的方式，如藝術、音樂或寫作。

TOP 3: 魔羯座

魔羯座的人通常具有強烈的責任感。他們會認真對待自己的言行，避免做出不負責任的承諾。他們認為承諾是一種承擔責任的行為。他們通常也比較內向，不太願意公開自己的私生活和情感。因此，他們可能會選擇保持低調，不輕易透露個人資訊或感情。

再加上魔羯座的人非常謹慎和慎重，也因此很注重自己的聲譽。他們會以可靠和值得信賴的方式行事，通常會仔細選擇詞語，不希望因為口頭陳述說溜嘴，而損害自己的聲譽。

TOP 2: 天蠍座

天蠍座具有堅定的決心和毅力。一旦他們做出承諾，他們會地致力於完成任務，即使面臨困難或挑戰也不容易退縮。而且，他們非常忠誠和有責任感，重視自己的承諾，並認為兌現承諾是維護人際關係和自尊心的一部分。這種價值觀使他們更有動力履行承諾。

最主要的，天蠍座的人通常非常注重隱私和個人品格。他們不喜歡將自己的事情公之於眾，他們通常會保持低調，避免被問到相關的話題。他們也是具有深刻的情感體驗，很瞭解被出賣的感覺，因此會想盡辦法守住自己的嘴。

TOP 1: 處女座

處女座的責任感通常非常重，一旦做出承諾，就會認真履行，不容易輕易變卦。這使得他們讓人感到非常可靠和可信賴，尤其是不允許說出口的事，更是十分保密。而且他們對自我要求很高，擔心說錯話或做出不當的承諾，所以對於言論較容易會自我檢查。這情況會使得他們在言談中更加謹慎，不輕易答應事情，以確保能夠兌現自己的承諾。

最重要的，處女座可說是完美主義者。他們追求卓越，不喜歡犯錯或讓事情不完美。這種完美標準態度，讓他們在言談交流中更加謹慎，以避免出現錯誤或模糊不清的陳述。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

天蠍座 社交 星座

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