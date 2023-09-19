遠離秋燥！居家開運風水三招：照明、玄關、濕度 運氣Up！Up！

谷帥臻風水命理老師指出，秋天在五行中屬金，秋天意象肅殺之氣，在人體器官金屬肺，秋天易感肺氣不足皮膚乾癢，咳嗽，氣喘；秋意正濃正好眠，秋金剋木，造成五行屬木的肝氣受剋，人常覺疲倦睡不飽，憂鬱傾向，心情煩悶等，在中醫稱為「秋燥」現象。秋季日夜溫差大的時節， 陽宅家居風水要如何調整才能開運，谷帥臻老師教大家三個簡單又有效的方法就能開運!

1、屋內照明宜亮不宜暗

燈源在居家風水中佔有相當重要的地位，秋季悲涼蕭索之意，室內光線昏暗容易使人產生負面情緒與悲觀思想。因此若家居中光線不良的空間，需適量增加照明度，尤其公領域的客廳、餐桌、閱讀空間、廚房、廁所，一定要明亮。

2、玄關處設置長明燈，可加強事業運，更補財運!

玄關處是每個人回家後進入眼簾的第一印象，代表著宅運與主人的事業。秋季居家開運風水或裝修設計，在玄關處設置一盞常亮不關的長明燈，若能設計獨立開關以保常亮不關尤佳!

玄關燈光顏色建議以明亮的暖色光為主，據說財神爺特別喜歡黃色燈光，故留一盞溫馨暖黃色的燈光，可招呼歡迎財神爺進入你家作客。玄關上方若無法加裝燈源的解決方案，可在玄關旁添設立燈，或在牆上加裝壁燈，甚至使用檯燈增加光源，都可加強家中的好運氣。

3、家中宜略濕不宜乾燥

圖為透過植物精油淨化身心示意圖。圖片來源/ingimage

秋天早晚寒涼中午炎熱，人體溫度冷熱不佳容易感染燥邪之氣，造成小中暑，秋季癢，氣虛，憂鬱等症狀。因此需適當增加空氣中的濕度，開運擺設可善用「香氛精油加濕氣」來改善「秋燥」症狀。以「五感風水」嗅覺而言，透過精油自然香氛的氣味，有效舒緩情緒改善心情預防憂鬱症；以「五感風水」身體感受，空氣微濕可改善口乾與皮膚乾癢的現象。

香氛精油加濕器可放在客廳，客廳，書房，或臥室均可，精油香味可選擇桂花、野薑花、百里香，或加入薑等重味道的溫潤型精油，改善「秋燥」現象可快速見效。

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