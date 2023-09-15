下周生肖運勢／雞事業一飛衝天、猴出差遇貴人、虎終於轉運

命理專家曼樺老師分析，9/17-9/23各生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

NO1.雞

本周運勢超級旺盛，為第一名。多與長輩，上司交流。機運就算是金山銀礦在前，也得找對工具，自己去挖掘。

NO2.猴、龍

猴：本周運勢在穩定中得發展，凡事如意，為第二名。業務出差，有貴人提拔，多聽多學習多受教，結果才能稱心如意。

龍：本周運勢逆勢挺進，氣勢很強大，同為第二名。手頭上的案子還是得先準備好，不要到時措手不及。

NO3.虎

本周運勢終於向上，為第三名。雖不是最好但也是一種轉運，值得驕傲。職場人際關係拿捏得宜，一切都在往好的路上走。

【財運前三名】

NO1.雞

以口得財的你，本周財運旺旺，業績上升，收穫無窮。所謂動者為財，今年終於明白了這個道理。

NO2.龍

本周財運帶來的豐收，主要還是把不可能的案子，抽絲剝繭，盡最大的能力與善意，尋求解決之道，終於得到甲方認可。

NO3.猴

因為出差，聯繫了以前的朋友，沒想到帶來意外的合作機會，強強聯手，做強做大。跨界，跨業不是不可能。

【感情運前三名】

NO1.雞

單身女性愛情運神采飛揚的一周，各項活動參與熱絡，心情開朗，也增加許多與異性接觸的機會，要好好把握。

NO2.猴、虎

猴：愛情運高升，感覺遇到了靈魂伴侶，女友與你氣味相投，無論是飲食或是服飾的品味，都能讓妳們之間激蕩出讚賞認同的眼光。

虎：本周愛情運向上，秋天詩意的時節，戀愛中的未婚女性，目前正散發著濃烈的感情，吸引人的魅力，風情萬種。

NO3.龍

愛情順遂的一周。戀人間相互欣賞參與，每週末的美食追尋之旅，成為你們之間最大的共同嗜好。

【健康運前三名】

NO1.雞

健康運不錯，想要身材曲線維持，除了繼續瑜珈運動外，多吃青菜，多喝水，少碰甜食都有助於排毒，減肥。

NO2.猴

健康運不錯，愛上SPA的你，即使再累也要泡泡大浴缸，加些天然的經由，讓身體徹底放鬆，心情愉快。

NO3.龍

健康運不錯，終於找到符合自己正確的減肥方式，適量飲食，適量運動，多喝水，而非不吃不喝，不運動。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

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