快訊

台中76歲翁激動自家縱火、潑鹽酸！8警消遭波及灼傷

天生富貴命！這「四」生肖女最容易變富婆 婚後享「少奶奶」命

午後對流發展旺！10縣市山區「大雨特報」下到晚上

下周生肖運勢／雞事業一飛衝天、猴出差遇貴人、虎終於轉運

旺好運／ 曼樺老師
圖為示意圖。圖片來源/ingimage
圖為示意圖。圖片來源/ingimage

命理專家曼樺老師分析，9/17-9/23各生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

NO1.雞

本周運勢超級旺盛，為第一名。多與長輩，上司交流。機運就算是金山銀礦在前，也得找對工具，自己去挖掘。

NO2.猴、龍

猴：本周運勢在穩定中得發展，凡事如意，為第二名。業務出差，有貴人提拔，多聽多學習多受教，結果才能稱心如意。

龍：本周運勢逆勢挺進，氣勢很強大，同為第二名。手頭上的案子還是得先準備好，不要到時措手不及。

NO3.虎

本周運勢終於向上，為第三名。雖不是最好但也是一種轉運，值得驕傲。職場人際關係拿捏得宜，一切都在往好的路上走。

【財運前三名】

NO1.雞

以口得財的你，本周財運旺旺，業績上升，收穫無窮。所謂動者為財，今年終於明白了這個道理。

NO2.龍

本周財運帶來的豐收，主要還是把不可能的案子，抽絲剝繭，盡最大的能力與善意，尋求解決之道，終於得到甲方認可。

NO3.猴

因為出差，聯繫了以前的朋友，沒想到帶來意外的合作機會，強強聯手，做強做大。跨界，跨業不是不可能。

【感情運前三名】

NO1.雞

單身女性愛情運神采飛揚的一周，各項活動參與熱絡，心情開朗，也增加許多與異性接觸的機會，要好好把握。

NO2.猴、虎

猴：愛情運高升，感覺遇到了靈魂伴侶，女友與你氣味相投，無論是飲食或是服飾的品味，都能讓妳們之間激蕩出讚賞認同的眼光。

虎：本周愛情運向上，秋天詩意的時節，戀愛中的未婚女性，目前正散發著濃烈的感情，吸引人的魅力，風情萬種。

NO3.龍

愛情順遂的一周。戀人間相互欣賞參與，每週末的美食追尋之旅，成為你們之間最大的共同嗜好。

【健康運前三名】

NO1.雞

健康運不錯，想要身材曲線維持，除了繼續瑜珈運動外，多吃青菜，多喝水，少碰甜食都有助於排毒，減肥。

NO2.猴

健康運不錯，愛上SPA的你，即使再累也要泡泡大浴缸，加些天然的經由，讓身體徹底放鬆，心情愉快。

NO3.龍

健康運不錯，終於找到符合自己正確的減肥方式，適量飲食，適量運動，多喝水，而非不吃不喝，不運動。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

生肖運勢

延伸閱讀

財運低迷！這4生肖下半年要警惕 小心錢財被騙或損失

「鬼門關」威力彩上看5.7億！四星座四生肖「財氣縱橫」不買嗎

「鬼門關」後鴻運當頭！馬上就要升官發財的4大生肖

鬼門將關6生肖當心 犯2禁忌「好兄弟」恐盯上你

相關新聞

天生富貴命！這「四」生肖女最容易變富婆 婚後享「少奶奶」命

「物質生活」是婚姻中十分重要的一部分，有良好的物質件，很多矛盾就能避免，夫妻之間的關係也可能更加融洽。陸媒《搜狐網》運勢專欄分享「四個生肖」女性，擁有「婚後少奶奶命」，未來可能沒有金錢煩惱，能夠過上無憂無慮的生活。

下周生肖運勢／雞事業一飛衝天、猴出差遇貴人、虎終於轉運

命理專家曼樺老師分析，9/17-9/23各生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

愛情運爆棚！2023下半年「這些生肖」將迎祝福「有桃花闖入」

剩餘的農曆2023年時光，會有桃花闖入你的生活嗎？哪怕不是談婚論嫁，談談戀愛就很好，在曖昧中你來我往也不錯。科技紫微網帶大家看看哪些生肖會紅鸞星動吧！

就是套不出話！「5星座」口風最緊 魔羯注重聲譽、第一名責任感很重

人前說一套，人後做一套，總有人想要知道對方的祕密，因此不擇手段。而此時不論是對自己或對他人負責，都得守好雙方的祕密，避免落人口舌。12星座當中，必定有人是可以守口舌瓶的，而究竟哪5個口風最緊呢？

四生肖最快財富自由！他生性樂觀 好隊友都會來幫忙

笑容滿面的人更容易親近，也就因此更能吸引貴人幫助，陸媒《搜狐》分析四生肖天性樂觀，脾氣好，他們能夠看到生活的美好，也是最樂觀、最慷慨的，也因此生活中好消息很多，容易早富。

鬼門關5星座財運旺！巨蟹座人緣好遇貴人、天秤座有望加薪

今天是農曆八月初一，也是鬼門關的第一天，命理老師分析，鬼門關後有五大星座財運旺盛，分別是巨蟹座、射手座、處女座、天秤座、獅子座。其中巨蟹座是財運最旺的星座，人緣更是好到爆棚，會遇到貴人給你許多發展機會或賺錢管道。射手座是投資成功，將會獲得被動收入。天秤座有加薪機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦