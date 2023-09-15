容易人財兩失「血型+星座」TOP3！第1名O型這星座太善良被騙還幫數鈔票

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聯合新聞網／ 綜合報導
圖為渣男劈腿示意圖。圖片來源/ingimage
圖為渣男劈腿示意圖。圖片來源/ingimage

談戀愛很開心，有些人卻很容易在愛情裡遇到渣男渣女，特別容易「人財兩失」。搜狐網分享，三種容易被異性矇騙的血型+星座組合，遇到桃花上門，對方還跟你借錢周轉，請多當心。

第三名 B型+天蠍座

B型如孩童般純真，天蠍座又是外冷內熱的星座，很容易在未查明事實真相前，直接相信對方說的話。例如對方如果說了「今天忘記帶錢包」，他們就會直接掏皮包付錢。如果只是一兩次就算了，但他們常常一再受騙，累積相當可觀的損失。

建議如果遇到這種事，要記取過往教訓，不要重蹈覆轍。

第二名 A型+處女座

A型和處女座都是個性認真的人，他們自認精明，覺得自己不容易受欺騙，反而給對方可乘之機。他們容易相信對方畫的大餅，例如誇口「我在經營公司」，但實際上是無業的人，或者沒什麼錢卻宣稱「名下有車有房」的人，他們很容易第一時間誤信對。

建議保持警覺心，盡量多問細節，辨別對方話語矛盾之處，避免當冤大頭。

第一名 O型+雙魚座

大而化之的O型，加上純真性個的雙魚座，可說是個超級大好人。他們很容易同情弱者，當對方說「媽媽住院需要錢」、「要是沒有一百萬，經營的公司就要破產了」，他們可能就傻傻的信了，還幫忙到處籌錢。雖然正直是種美德，但處在陰險的社會，還是需要處處留心。

建議碰到棘手的狀況時，多問問別人意見，不要貿然行動亂下決定。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

搜狐網 星座 血型

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