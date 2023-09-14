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12星座負能量開關？白羊輸不得、處女拒絕負評、這星座「玻璃王」任何事都崩潰

聯合新聞網／ 12talks
負能量來襲，哭泣示意圖。圖片來源/ingimage
負能量來襲，哭泣示意圖。圖片來源/ingimage

大家常說生活應該要積極樂觀，但生活裡很難永遠是「正能量」，一但人們有了某些負面想法或遇上某些不開心事情，就會產生「負能量」，悲傷、不滿、、嫉妒、怨恨的情緒隨之而來。不同星座究竟容易因為什麼樣的事情產生「負能量」？快來看答案。

白羊座♈️／愛競爭又輸不得

白羊座負能量源自比較，不認輸的個性讓白羊有時會起了比較心。雖然負能量情緒快來快去，但也很容易影響一整天的心情。一旦陷入負面情緒，白羊的脾氣會變得很壞。

金牛座♉️／別人隨便一句話

金牛座很容易因為一句說話而引發負能量，因為金牛很容易想太多。有時只是語氣改變了，說話方式不同，就會讓金牛陷入沉思當中，久久不能自己。

雙子座♊️／庸人自擾

雙子座看起來很樂觀，但實際上雙子常常會陷入負能量當中，常常覺得自己不夠好，很容易杞人憂天，擔心有的沒的。

巨蟹座♋️／家人被欺負

巨蟹座的負能量源自四面八方，很小的事情都會影響巨蟹的情緒，但只要觸碰到家人，被欺負這些議題，很容易挑起巨蟹的負能量。

獅子座♌️／「我不夠好？」

獅子座雖然表面充滿自信，但是對自己要求很嚴格，很多時候因為氣自己做得不夠好而產生很多負能量，一旦負能量產生，獅子很難走出這個情緒當中。

處女座♍️／「有人批評我」

負能量都源於別人對自己的看法。過於重視別人對自己的評價，小小的批評在處女座心中都是一大的缺點，負能量也因此產生。想要做到別人心中的完美。

天秤座♎️／決定又後悔 反覆循環

天秤座的負能量是源於後悔。很多的決定好不容易做好了又面臨後悔，總是引不住最後比較兩者的好壞，而一直陷入負能量當中。

天蠍座♏／原生家庭的傷害

天蠍座的負能量來自於原生家庭，長大總是帶著原生家庭的傷害，在親密關係中總是被影響，很容易把負能量疊加起來，然後陷入循環一直保護自己卻一直受傷。

射手座♐️／吃飽太閒沒挑戰

射手的負能量源自沒有挑戰。在生活沒有挑戰，在工作失去挑戰力，卻又無法離開該環境，是射手所有的負能量的來源。沒有什麼比失去動力更可怕。

魔羯座♑️／工作上小挫折

負能量源自於工作。即使做得有多好，永遠因為工作的小挫折而受傷，往往都會因工作產生滿滿的負能量，享受成功感的同時又會高處不勝寒。

水瓶座♒️／社會不公、國仇家恨

水瓶座的古怪，連負能量的來源都不是常人所能理解。常常因為一些小事而傷冬悲秋，尤其是社會的不平，政局不穩，很容易會讓水瓶籠罩著負能量。

雙魚座♓️／所有一切人事物

雙魚非常容易吸收負能量，是的，雙魚的負能量源自於周遭所有的人事物，會因為別人的情緒受影響，會因為動物，會因為看到可憐的事情而感到傷心，往往都會被負能量控制。

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