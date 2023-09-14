9月15日水星恢復順行！四星座「好運降臨」想選總統的人只有他沒上榜

「水逆」終於要過了！塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文，明(15)日水星將在處女座恢復順行，好運將伴隨到來。老師點名「4星座」將感受到變化跡象，會有新的活力、積極能量將進入生活，有機會在各個領域獲得成功，老師建議抓住機會，星座可以參考太陽及上升星座。

最近浮出檯面想要角逐2024總統大位的人，有多人都搭上這班「好運降臨」星座列車，包括天秤座的賴清德、郭台銘，雙子座的侯友宜，另外剛出爐的郭台銘的「副手」賴佩霞也是雙子座的。

第四名 雙子座／愛情運好

水星是守護星，水星順行對雙子這段時間影響很大。魅力和口才都會大幅提升，輕而易舉地吸引到異性的注意。

如果是單身的雙子，可以多參加社交活動，有機會遇到對象。已有另一半的雙子座，快幫感情的加溫吧！多說說甜言蜜語，增進兩人感情。這段水星順行的時光，對雙子座來說，是個充滿機會的美好時刻。

第三名、處女座／事業運好

水星順行在處女座，對於處女座來說是個好消息。處女座原本就是非常勤奮細心的人，水星順行將更加提升你的工作效率和品質。

此時正是展示你能力和才華的絕佳時機，有望得到上司、同事認可和讚賞。處女座不要害怕挑戰自己，有機會獲得意想不到的成就。請盡情發揮你的職場優勢吧！處女座會在工作中取得更多的成功和滿足感。

第二名、天秤座／貴人運好

水星在處女座順行，與天秤座形成了六合相位，這是一段非常和諧的時期。天秤座將會在這段時間內遇到許多貴人幫助，無論是在工作領域還是生活，他們會提供寶貴建議和資源，助你克服難關。

天秤座不要忘記感激和回饋，你會因此積累更多的友情和信任。這段時間天秤座有機會與他人建立深厚的合作關係，請珍惜並充分利用吧！

第一名、射手座／金錢運好

水星順行在處女座，與射手座形成了拱相位，這是一個非常有利的星象角度。在這段時間內，射手座有許多發財機會，不論是投資還是創業。射手的天性就是樂觀且喜歡冒險，水星順行將使你更加敏銳和果斷。

射手座請不要錯過任何機會，也不要害怕冒險，你可能迎來意外之財。保持開放的心態，勇敢追夢，這段時期將為你的財務狀況帶來正面的變化。

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