當12星座暗戀時... 天秤開始黏人、水瓶卡到陰、這星座「故意吵架刷存在」

很多人都暗戀過別人，或是被別人暗戀過。你知道當十二星座的人暗戀別人，會有什麼樣的表現呢？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片《12星座》偷偷愛著你的反應，快看看你被說中沒。

▎摩羯座

摩羯座其實不太善於交際，他們對剛認識的人總是會給對方冷冷的感覺。但是當今天你發現摩羯座突然很願意幫你做任何事情，還主動詢問需不需要幫忙，那他可能就對你有意思。

▎射手座

平常瘋瘋癲癲的射手座，對你有意思的話會有兩種狀況：第一種是保持自己瘋瘋癲癲的形象，但是在打打鬧鬧中透露自己對你有意思，有種打情罵俏的感覺；第二種是就算以前再怎麼要好、再怎麼熟，跟你聊天的時候他突然在閃避你的眼神，或是突然有點羞澀，那他有可能是對你有意思。

▎天蠍座

天蠍座對待不相干的人一向都是很高冷的，如果一個天蠍座突然什麼事都來找你說，就算是芝麻綠豆的小事也來找你商量，那他可能是對你有感覺，因為天蠍座是不會浪費時間在不相干的人身上的。

▎天秤座

天秤座總是會讓自己的生活過得很充實，安排各式各樣的事情，但是當這個很忙的天秤座突然擠出很多時間要跟你聚一聚，或是每天都傳訊息給你，要你陪他去處理一些不重要的事情，講話也變得特別肉麻，大概就是他對你有意思了。

▎處女座

處女座在面對感情是不打沒有把握的仗，他們會偷偷深入調查你的所有事情。如果你和這個處女座聊天的時候發現，他怎麼這麼了解你，或是有些事情你明明沒有說過他卻知道，就代表處女座有對你做功課，而通常處女座會做功課，就代表對這個人已經達到一個喜歡的程度了。

▎獅子座

愛面子的獅子座平常的表現就是大喇喇很霸氣，無論是講話或是言行舉止都比較外放。而當獅子座在面對喜歡的人會變得更外放，他們會利用這種更豪邁的行為來掩飾心中的小鹿亂撞，當今天發現一個獅子座在你面前突然變得很荒謬的時候，就代表他可能對你有意思。

▎巨蟹座

巨蟹座在面對喜歡的人會有兩種情形發生：第一種是你會發現這個巨蟹座變得像跟屁蟲一樣，有點像護花使者的感覺，不管你在幹嘛，他都要在場確定你的安全；第二種比較常發生在女生身上，巨蟹座在感情上想的比較多，在暗戀別人的時候，口是心非的一名就是他們，但這只是在測試你對他們的愛，是否足以讓他們打開心房。

▎雙子座

雙子座在外面是比較注意自己形象的，他們不會把自己憂傷的那一面輕易展露。如果你發現一個雙子座在你面前沒有辦法控制情緒，甚至有點慌張，他沒有辦法維持原本的自己，那就有很大的可能是他對你有意思。

▎金牛座

金牛座比較不會表達自己的情緒，當他們在暗戀一個人的時候就會去找他們吵架。因為金牛座平常都安安靜靜，他們想要引起你的注意，所以會挑一些雞毛蒜皮的小事來找麻煩，刷存在感。而也有些金牛座是不會表達自己內心感受，所以就會傻傻的看著你，什麼都不說。

▎牡羊座

一開始在接觸牡羊座的時候會覺得他自帶氣場，難以親近，但實質上在認識後會發現對方其實很好笑，非常沒有包袱。所以當你發現這個牡羊座開始變得綁手綁腳的，做什麼事都要維持形象，就代表現場應該有牡羊座喜歡的人在。如果是一個牡羊座平常對你嘻嘻哈哈，但突然對你有明星的姿態，很有可能是他對你有意思。

▎雙魚座

雙魚座在面對感情都不是很勇敢，但是一但認定你後，反而會變得很大膽，他們可能會利用肢體接觸或是眼神來暗示。雙魚座的眼睛無論大小，都是水汪汪的桃花眼，當你發現雙魚座在看你的時候，眼神水汪汪充滿愛，或是有事沒事跟你有一些肢體接觸，那就代表他可能喜歡你。

▎水瓶座

水瓶座其實很好分辨他有沒有喜歡的人，他們平常古靈精怪，反應快的跟高速公路一樣，但是一旦你發現他們好像卡到陰，講話語無倫次，在哪個人面前越混亂、越不像自己就代表他對那個人有意思。

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