財運低迷！這4生肖下半年要警惕 小心錢財被騙或損失

我想很多人2023年最重要的一個願望就是：有錢花！但對於下面這幾個生肖而言，下半年的經濟壓力就會比較大，在財務方面會遇到不少困難和挫折。所以，科技紫微網建議，務必要慎重考慮每一筆花銷，避免不必要的開支和投資風險，保護好自身的財務安全。

生肖鼠

下半年不利於生意或是投資規模的過快發展，若是急功近利當心本金都難賺回來。在消費開支上，也容易因為調養身體或是吃喝玩樂而產生大額消費，增加經濟壓力。

生肖兔

下半年容易受事業方面表現不佳的影響，正財收入出現波動，要小心因為自身犯錯或是業績不佳而使收入減少的狀況發生，尤其會影響年底獎金的發放。

生肖龍

財運走低，錢財方面面臨拮据的狀況。下半年若更換工作平台的肖龍者會有一段時間的收入縮水期。特別要注意的是下半年切勿為他人作保，避免被連累而背上大額債務，增加不必要的經濟壓力。

生肖馬

肖馬者下半年不利於開拓新的財源，如進入新的領域經營、投資或是開展新副業，容易遇到被騙失財的狀況。投資理財還需多關注時事、政策的變化，憑感覺出手易遭遇錢財有去無回的狀況。

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