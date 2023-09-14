你敢承認嗎？12星座「缺點」公開 金牛好吃懶做 射手記性超差

雖然人會隨著歲月而改變，但有些個性根本的劣根性，還真的一輩子都改不了！現在，就跟著科技紫微網來看看，12星座有哪些一輩子也改不了的壞毛病呢？請從你的太陽星座來看喔！

牡羊座│粗心大意

每個牡羊細說一下，估計都能數出來一大籮筐因為粗心大意而出過的大差錯。什麼丟手機丟身份證、什麼看錯時間錯過高鐵、手抖摔碎杯子盤子…這些事在羊羊們的日常生活裡簡直數不完。

金牛座│好吃懶做

好吃懶做這四個字，估計擱誰頭上都聽了都會不好受。但金牛摸著自己的良心，問問自己是不是真的愛吃且懶得動。一閒下來就總想吃點什麼，一躺下來就再也不想動。沒辦法，誰讓你們的守護星是金星，享樂是你們本能，精緻慵懶的生活狀態就是牛牛一生的終極追求。何況，有能力好吃懶做倒也是件好事。

雙子座│沒有耐心

雙子座估計是12星座裡最喜歡換頭像的一個了，沒有別的理由，就是三分鐘熱度，對一個頭像都沒什麼耐心看太久。每個雙子的夜晚，大概都是在各種APP裡流連忘返，側躺在床在捧著手機笑到床都在顫抖。每個都想看看，於是夜越熬越晚。

巨蟹座│宅

巨蟹座太喜歡宅在家裡的感覺了，哪怕待上十天半個月不出門，巨蟹也不會覺得無聊。雖然這不是什麼壞事，但是太愛待在家裡，社交生活會越來越少，對新鮮事物的熱情和好奇心都會慢慢減退，活力也會慢慢會消減哦。

獅子座│口是心非

一生氣就口不擇言的放狠話，忍不住陰陽怪氣，正話反說。渴望被關注，卻表現的根本不care人家。希望對方留下來陪自己，嘴上說出口的卻是「再也不想見到你」。數不清每只獅子因為好面子，說了多少口是心非的話。事後雖然會懊惱或內疚，又會礙於面子將錯就錯。因為這個毛病，沒少委屈過、後悔過。

處女座│慣性質疑

不少處女座都有習慣性反駁他人的情況。有時候明明表達的是一個意思，第一反應卻是先否定對方，然後再組織語言重複一遍相同的觀點，經常會讓身邊的人很無語，好像故意在挑刺和質疑。瞭解處女做的人就知道，其實他們只是比較挑剔，表達欲又比較強而已。

天秤座│選擇困難症

天秤的選擇困難症是肉眼可見的，其實選擇困難沒什麼，最要命的總是因為選擇困難引發拖延症。點個外送可以選上半小時，選個衣服可以逛一晚上。時間被偷走了是其次，最可惜的是因為拖延成性，白白錯過了許多事情的最佳時機。

天蠍座│記性太好

愛恨分明是每一個天蠍的基本素養，對於傷害過自己的人，自己討厭的人，自己看不慣的人，天蠍絕對沒有好臉子。哪怕是身邊親近的人，做過什麼讓自己不喜歡的事，在和好之後蠍子們也總是記在心裡，時不時也會說出來鞭屍一下。所以千萬別輕易得罪天蠍，他們是真記仇，記性還特別好的那種。

射手座│記性太差

射手座的記性差表現在方方面面，除了字面意思的記性差，比如總是忘記手機放哪裡、忘記自己說過話、答應過別人的事，還會沒心沒肺，缺乏憂患意識。可能前一天晚上還在焦慮工作問題，想著一定要好好規劃一下，轉眼第二天就忘了。等到火燒眉毛才想起這回事，也是心大。

摩羯座│悶騷

摩羯是一個把自己藏的很深的星座，表面上波瀾不驚，但是內心戲豐富。想要什麼、想做什麼、想爭取什麼，從來都不會像火象星座那樣直截了當，而是喜歡從語言、神情、動作上各種繞彎彎。所以說，摩羯真的需要跟懂自己的人一起生活，不然真的很容易被摩羯氣死肝鬱。

水瓶座│忽冷忽熱

楊千嬅一首《可惜我是水瓶座》把水瓶座唱成了知名度最高的星座，誰都知道了「水瓶座最愛是流淚」、「需要長島冰茶換來半晚安睡」。連水瓶座都不希望自己是水瓶座，因為瓶子們太知道自己的情緒多麼不穩定了。忽冷忽熱的心情是常態，忽近忽遠的人際關係也是常態。水瓶是游離在世界的分子，好像總有種不屬於地球的疏離。

雙魚座│矯情

雙魚的日常，不是每天同情這個就是共情那個，看個電視劇也會哭成狗。洗澡會在腦子裡寫劇本，睡前自己開始編故事。敏感細膩又浪漫的雙魚，真的很難不矯情，也很容易被花言巧語矇騙傷了心。

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