愛情運爆棚！2023下半年「這些生肖」將迎祝福「有桃花闖入」

剩餘的農曆2023年時光，會有桃花闖入你的生活嗎？哪怕不是談婚論嫁，談談戀愛就很好，在曖昧中你來我往也不錯。科技紫微網帶大家看看哪些生肖會紅鸞星動吧！

生肖虎

單身的肖虎者會有不錯的桃花運，容易遇到顏值高又能聊得來的異性，開啟新的情緣。但和異性的往來避免過於強勢，展現溫柔的一面更利於情緣發展。

生肖蛇

單身的肖蛇者要脫單比較輕鬆，雖少有桃花環繞在身邊，但下半年遇到的對象都不錯，且更容易在家人介紹的相親對象時相遇，肖蛇者應相親持樂觀心態！冬季出生的肖蛇者脫單機率會更大！

生肖馬

紅鸞星動，桃花相擁，單身的肖馬者下半年桃花數量有增多，且有被兩位對象同時追求的跡象。農曆八月運勢走高，容易和形象好又溫柔的對象相遇。但要注意的是，單身者在感情面前須得果斷，瞻前顧後當心讓愛情溜走。

生肖狗

紅鸞星閃耀，單身的肖狗者桃花運非常旺盛，有機會遇到形象氣質非常好的對象。下半年對異性吸引力較強，開啟一段良緣不是難事。

生肖豬

肖豬的單身者下半年有機會認識條件很棒的對象，並有機會開展曖昧，但也要面對有強勢競爭者來破壞局面的心理準備。而夏季出生者要注意和他人相處多些寬和柔善，過於偏激會嚇退對你有好感的人。

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