快訊

Netflix「航海王」確定續訂第2季 「喬巴」證實將登場

T1聯盟／震撼！台中太陽未通過財務審查 被取消參賽資格

盼賴佩霞和郭董溝通 朱立倫：尊重一下我們60%以上民意

愛情運爆棚！2023下半年「這些生肖」將迎祝福「有桃花闖入」

科技紫微網／ 科技紫微網
愛情運爆棚！下半年這些生肖將迎來紅鸞星的祝福。 圖／canva
愛情運爆棚！下半年這些生肖將迎來紅鸞星的祝福。 圖／canva

剩餘的農曆2023年時光，會有桃花闖入你的生活嗎？哪怕不是談婚論嫁，談談戀愛就很好，在曖昧中你來我往也不錯。科技紫微網帶大家看看哪些生肖會紅鸞星動吧！

生肖虎

單身的肖虎者會有不錯的桃花運，容易遇到顏值高又能聊得來的異性，開啟新的情緣。但和異性的往來避免過於強勢，展現溫柔的一面更利於情緣發展。

生肖蛇

單身的肖者要脫單比較輕鬆，雖少有桃花環繞在身邊，但下半年遇到的對象都不錯，且更容易在家人介紹的相親對象時相遇，肖蛇者應相親持樂觀心態！冬季出生的肖蛇者脫單機率會更大！

生肖馬

紅鸞星動，桃花相擁，單身的肖馬者下半年桃花數量有增多，且有被兩位對象同時追求的跡象。農曆八月運勢走高，容易和形象好又溫柔的對象相遇。但要注意的是，單身者在感情面前須得果斷，瞻前顧後當心讓愛情溜走。

生肖狗

紅鸞星閃耀，單身的肖狗者桃花運非常旺盛，有機會遇到形象氣質非常好的對象。下半年對異性吸引力較強，開啟一段良緣不是難事。

生肖豬

肖豬的單身者下半年有機會認識條件很棒的對象，並有機會開展曖昧，但也要面對有強勢競爭者來破壞局面的心理準備。而夏季出生者要注意和他人相處多些寬和柔善，過於偏激會嚇退對你有好感的人。

【延伸閱讀】

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

科技紫微網

單身 生肖

延伸閱讀

「鬼門關」後鴻運當頭！馬上就要升官發財的4大生肖

鬼門將關6生肖當心 犯2禁忌「好兄弟」恐盯上你

「白露」六大禁忌！禁喝冰水、穿太清涼 兩生肖外出注意安全

白露到送鬼月！4生肖防血光之災 「2大姓氏」中秋前注意

相關新聞

愛情運爆棚！2023下半年「這些生肖」將迎祝福「有桃花闖入」

剩餘的農曆2023年時光，會有桃花闖入你的生活嗎？哪怕不是談婚論嫁，談談戀愛就很好，在曖昧中你來我往也不錯。科技紫微網帶大家看看哪些生肖會紅鸞星動吧！

就是套不出話！「5星座」口風最緊 魔羯注重聲譽、第一名責任感很重

人前說一套，人後做一套，總有人想要知道對方的祕密，因此不擇手段。而此時不論是對自己或對他人負責，都得守好雙方的祕密，避免落人口舌。12星座當中，必定有人是可以守口舌瓶的，而究竟哪5個口風最緊呢？

四生肖最快財富自由！他生性樂觀 好隊友都會來幫忙

笑容滿面的人更容易親近，也就因此更能吸引貴人幫助，陸媒《搜狐》分析四生肖天性樂觀，脾氣好，他們能夠看到生活的美好，也是最樂觀、最慷慨的，也因此生活中好消息很多，容易早富。

鬼門關5星座財運旺！巨蟹座人緣好遇貴人、天秤座有望加薪

今天是農曆八月初一，也是鬼門關的第一天，命理老師分析，鬼門關後有五大星座財運旺盛，分別是巨蟹座、射手座、處女座、天秤座、獅子座。其中巨蟹座是財運最旺的星座，人緣更是好到爆棚，會遇到貴人給你許多發展機會或賺錢管道。射手座是投資成功，將會獲得被動收入。天秤座有加薪機會。

容易人財兩失「血型+星座」TOP3！第1名O型這星座太善良被騙還幫數鈔票

戀愛很開心，有些人卻很容易在愛情裡遇到渣男渣女，特別容易「人財兩失」。搜狐網分享，三種容易被異性矇騙的血型+星座組合，遇到桃花上門，對方還跟你借錢周轉，請多當心。

每日星座運勢／處女控制情緒是關鍵 切忌太過急躁

2023-09-15牡羊座短評：做自己感興趣的事會很愉快。【整體運★★★☆☆】在喜歡的人面前還是注意點好，若是不懂裝懂反而會讓對方反感；做事老是慢半拍，若不及時調整，那些有時間限制的工作，可能會在自己

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦