火山孝子最多星座？水象星座全上榜、「這兩星座」看似灑脫竟然超自虐

你是否遇過對自己無私奉獻的另一半呢？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』火山孝子是你‼️最容易在感情裡犧牲奉獻的星座⭐️，建議參考太陽星座、金星星座和月亮星座。

▎牡羊、射手越難追到 才會無條件奉獻

不受控的牡羊座和射手座就算在感情中也很不願意被控制，他們做事情一定都是自己心甘情願，別人越想控制他反而會有反效果，但如果今天用放牛吃草的態度對他們，他們反而會主動示好。

要讓牡羊座和射手座無私奉獻，要有一個前提就是這段感情必須是他努力爭取來的，他們都屬於獵人型的星座，如果這段感情是自己去爭取來的就會很寵愛對方，更是會無條件相信他們，他們也很享受這種奉獻給對方的感覺。

牡羊座和射手座常常會用錯誤的方式去愛對方，可能覺得自己奉獻很多，但其實並不是對方想要的。牡羊座和射手座是感情中的練習生，有時候遇到對的人也會因為太寵愛對方，自己的底線無限往後退，讓對方一直踩而宣告結束。

▎巨蟹、天蠍、雙魚 動了情就會很專情

想要讓巨蟹座、天蠍座、雙魚座對自己無私奉獻一定要先給足他們安全感，如果是抱著玩玩的態度去面對他們，他們一定會玩的比你還兇。 巨蟹座、天蠍座、雙魚座不會輕易愛上一個人，但是一但愛上了就會希望是一輩子。

外冷內熱的天蠍座讓你想像不到的是他內心的火是可以多炙熱，他們會隱藏自己內心的想法，不讓外界看出來。想要純粹的愛情，卻又不敢輕易相信別人，因此常常會有多疑或是想抓住對方的行為，但這其實都是他們沒有安全感的表現。但不可否認的是，一但被這些霸道總裁愛上，他們一定會用自己的方式無限對另一半好，隨時把另一半寵上天。

巨蟹座、雙魚座的第六感其實很強，但是他們在感情中常常會忽略掉自己的這個直覺，選擇不去看它，幫對方找藉口。 巨蟹座、雙魚座在感情中的包容力是很廣的，就算遇到一些問題，也會透過自己的努力去彌補，但也常常因為這樣讓一段感情越走越歪。巨蟹座、雙魚座因為愛意太強烈，常常太顧及對方的需求，忘記照顧自己，這樣反而讓對方不珍惜自己，造成反效果。

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