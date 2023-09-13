能躺絕不坐！「史上最懶惰」3大星座 Top 2讓人超意外「平常光鮮亮麗」

有些人天生閒不下來，喜歡忙碌的感覺，沒事情也會找事做，相反的，有些人就像是被「懶神」附身一樣，享受著懶散安逸的日子，整天沒事做不無聊，只會讓他們感到更開心。「搜狐網」運勢專欄點名了3大星座是「懶惰大王」代表，在外頭光鮮亮麗，其實私底下超懶，一起看看有誰吧。

TOP3：雙子座

能言善道又善於交際的雙子座，是智商和情商都很高的星座，頭腦靈活又很會隨機應變，但他們能做成功的事情卻很少，主因就是因為他們本身的惰性，他們做事情常是三分鐘熱度，善變又很懶，很難對一件事情堅持。如果沒有人在旁邊督促他們、引導他們，很有可能就變成樣樣都懂、卻樣樣不精的毛病，容易一事無成。

TOP2：天秤座

很重視形象的天秤座，每次總會打扮得光鮮亮麗，一絲不苟，甚至連衣服上的一個皺摺都要弄得平整，因此對於不熟的人來說，都會覺得他們是非常愛乾淨、很勤勞的星座。但其實私底下的天秤座非常懶，能坐著就不會站著，能躺著就不會坐著，看著還沒洗的衣服煩惱，但是不到最後關頭也懶得動，甚至如果沒有和別人約，可以好幾天不洗頭，堪稱懶癌末期患者。

TOP1：射手座

平時待人直爽大方的射手座，是比較隨心所欲的星座，他們不喜歡被束縛，也不太會束縛自己，想做什麼就立刻去做，不想做什麼就不做，絕不會勉強自己。比如家裡很多時候很亂了，他們也懶得去整理，還會安慰自己是「亂中有序」、「凌亂也有凌亂的美」，就算髒衣服堆成小山，只要勉強能住下去，他們就會繼續將就。

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