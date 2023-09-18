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講話反反覆覆星座！射手亂講話、雙魚隨口附和、第一名說詞一直變

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為朋友聊天示意圖。圖片來源/ingimage
圖為朋友聊天示意圖。圖片來源/ingimage

你遇過這種人嗎？問他們事情，每次說法總是前後不一，反反覆覆讓別人困擾，命理網站旺好運分享「這些星座就是很反反覆覆」，快看看誰上榜。

第三名：射手座

射手座就是看場合說話，他們很懂得如何在當中做人的道理，但也因為這樣會給人一種不真實感，而且射手座心態容易變很快，這會令人覺得矛盾且會多出一種不信任感，最後可能還會被疏遠。

第二名：雙魚座

雙魚座基本上是很注重情感的人，所以他們往往會順著別人的感覺，或自身的情緒去回答別人問題，但等到一切都冷靜下來，他們內心所想又會跟著改變，說詞前後不同，導致讓人覺得很沒有原則又反覆。

第一名：水瓶座

水瓶座比較隨心所欲，有時候說出來的話不見得是內心所想，有可能是沒經過思考而拿來應負的說詞，當往後要追究或遇到類似的事情，做法卻跟之前說的不同，就會給人一種反反覆覆的感覺。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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