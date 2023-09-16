不給討拍三星座！獅子「憑什麼要我哄你」、摩羯嘴笨、這星座長篇大論要你反省

人難免有情緒，有時候生氣、沮喪、難過時，會向別人討拍，希望對方說好聽話「哄一下」就能好過點，但有三個星座偏偏不懂這一套，命理網站旺好運分享「這些星座真的最不會哄人」，快看看都有誰上榜。

第三名：獅子座

獅子座極度愛面子，很難放下自己的高傲姿態去哄別人，因為他們覺得每個人都不該把脆弱的一面展現出來，如果當別人在難過時，他們反而會讓整個場面弄得更尷尬或更不愉快。

第二名：摩羯座

摩羯座在情感這一塊非常的遲鈍，尤其是當有人心情不好的時候，他們完全束手無策，根本不會安慰人，連貼心的舉動都不會做，因為他們真的不知道該如何是好，只會傻傻的待在身旁，靜靜的陪著你。

第一名：水瓶座

水瓶座性格非常獨立，不太愛去迎合別人，所以在他們的思考邏輯中，不太會去哄別人，反而比較會是擔任教導或要別人反省的角色，要從他們身上得到一些溫暖的話，小心找錯人，反被訓一頓。

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