碎念不停三星座！處女太龜毛、金牛瞎操心、這星座該吃銀杏「自己說過記不得」

你身邊有這種人嗎？老是反反覆覆提醒別人，不停碎碎念，但這是他們改不掉的習慣，命理網站旺好運分享這些星座真的「有夠囉嗦」！？

第三名：處女座

處女座就是要求太多又太高，不僅有雙重標準還有嚴重的完美主義，常常讓人喘不過氣來，最後以至於別人覺得有夠囉嗦又難搞而逃離。

第二名：雙子座

雙子座很容易反覆提醒或重複一樣的話題，因為他們常常忘記自己說過什麼，所以都會再三叮嚀或囑咐，導致別人覺得壓力很大又很煩躁。

第一名：金牛座

金牛座其實容易對在乎的人想很多，所以他們時常會因為不放心而變得囉嗦，萬一有什麼出錯，就會開始嘮叨說個不停，讓人覺得很囉哩囉嗦。

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