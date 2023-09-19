愛看鬼片又會怕的星座...雙魚巨蟹疑神疑鬼、這星座怕爆硬要看
有些人就是很喜歡看鬼片，可是看了又會自己嚇自己，一點風草動就怕到不行。命理網站旺好運分享「這些星座真的有鬼片後遺症」！？來看看那些星座又膽小又愛看鬼片。
第三名：金牛座
金牛座對於看鬼片就是典型的愛看又會怕的那種性格，因為他們其實會好奇有多可怕的心態，就會硬著頭皮去嘗試，但最後就是會一直自己嚇自己。
第二名：巨蟹座
巨蟹座的人其實看似膽小，但其實有時候膽子也挺大的，但往往都是經歷後自己回想才開始覺得害怕，所以看完鬼片的他們也會開始緊張東緊張西。
第一名：雙魚座
雙魚座非常愛胡思亂想，而且又很喜歡自己嚇自己，因此看完鬼片的他們就會開始魂不守舍，變得很多事情都小心翼翼，內心劇場也會比平常多很多。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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