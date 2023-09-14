「逼死自己」超完美主義5星座！處女不用說、雙魚使命必達、這星座一臉散漫超拚命

「精緻背後的自律與堅持，才是他這麼好看的原因！」關於命中帶有 #完美主義 星盤的人 #處女座、#天秤座、#天蠍座、#射手座、#雙魚座 請出列，讓我們靠近你，感受你的美好！

處女座：一旦被激發自己的好勝心，一件事他絕對死嗑到底。 雙魚座：其實是超級工作狂，只要人們需要他他就會扛到底。 天秤座：完美主義在於他一定要公平，錙銖必較的心會讓他先累死自己。 天蠍座：完美主義來自於他要壯大自己的心，先做給自己看才有信心對抗世界。 射手座：就更妙了，他們是隱藏版的大魔頭，平常不做，一做就要超完美，因為他們「愛面子」。

跟這五個星座的人相處，當朋友保持友善距離都可以活得很開心。因為這五個魔頭知道自己其實很難搞，並不願意把這個水潑向你。

但如果你真的要接近他，「那是你自願的喔」，他們就會慢慢展現多工並行、盡善盡美、打球超累還要洗完澡再出門去赴約、只要被cue到就會做到好、昨天生病第二天還是要來比賽的那種強大意志，往往讓身邊的人心疼，也心累。

舉例來說，我去練籃球時，被一個射手男給驚嚇到！身為醫師的射手男，對事情認真的程度真的是超越我的想像，明明工作超忙，但為了比賽從頭到尾都很認真的規劃、找人、整合練習人數、有問題問他馬上都會回答，「答應的事情，就要做到啊！」瞬間，有光！

後來研究身旁具有這種「逼死自己」特質的人，都有一種優秀的特質叫做：「自律與堅持，才能使他這麼好看。」

這種好看是一種氣場的感染，就是你會趨向於光，想要跟這樣的人多靠近、多學習、看看能不能逼自己一把，我稱這樣的大魔頭是：「空氣清淨機男孩」、「空氣清淨機女孩」。

在俗世打滾，每天遇到各種牛鬼蛇神，偶爾見到這種身上有光的空氣清淨機，過去吸他幾口空氣，生活都覺得變得很美好了！

你身邊也有這個，偶爾想吸他幾口清新高山空氣的男孩女孩嗎？帶上星座回答。

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