快訊

直播／郭台銘副手人選揭曉！將與資深藝人賴佩霞搭檔

【早晨財經速解讀】通膨上彎！原油多頭頭寸創高 聯準會只能更鷹？

還原大直民宅塌陷 「這聲音」響起技師秒離開工地

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「逼死自己」超完美主義5星座！處女不用說、雙魚使命必達、這星座一臉散漫超拚命

聯合新聞網／ 文‧小瑜星座
圖為工作示意圖。圖片來源/ingimage
圖為工作示意圖。圖片來源/ingimage

「精緻背後的自律與堅持，才是他這麼好看的原因！」關於命中帶有 #完美主義 星盤的人 #處女座、#天秤座、#天蠍座、#射手座、#雙魚座 請出列，讓我們靠近你，感受你的美好！

太陽、上升、月亮落在這五個星座的人，我常常都說他們是：「來為地球人承擔業障」的媽祖型星盤！

處女座：一旦被激發自己的好勝心，一件事他絕對死嗑到底。

雙魚座：其實是超級工作狂，只要人們需要他他就會扛到底。

天秤座：完美主義在於他一定要公平，錙銖必較的心會讓他先累死自己。

天蠍座：完美主義來自於他要壯大自己的心，先做給自己看才有信心對抗世界。

射手座：就更妙了，他們是隱藏版的大魔頭，平常不做，一做就要超完美，因為他們「愛面子」。

跟這五個星座的人相處，當朋友保持友善距離都可以活得很開心。因為這五個魔頭知道自己其實很難搞，並不願意把這個水潑向你。

但如果你真的要接近他，「那是你自願的喔」，他們就會慢慢展現多工並行、盡善盡美、打球超累還要洗完澡再出門去赴約、只要被cue到就會做到好、昨天生病第二天還是要來比賽的那種強大意志，往往讓身邊的人心疼，也心累。

舉例來說，我去練籃球時，被一個射手男給驚嚇到！身為醫師的射手男，對事情認真的程度真的是超越我的想像，明明工作超忙，但為了比賽從頭到尾都很認真的規劃、找人、整合練習人數、有問題問他馬上都會回答，「答應的事情，就要做到啊！」瞬間，有光！

後來研究身旁具有這種「逼死自己」特質的人，都有一種優秀的特質叫做：「自律與堅持，才能使他這麼好看。」

這種好看是一種氣場的感染，就是你會趨向於光，想要跟這樣的人多靠近、多學習、看看能不能逼自己一把，我稱這樣的大魔頭是：「空氣清淨機男孩」、「空氣清淨機女孩」。

在俗世打滾，每天遇到各種牛鬼蛇神，偶爾見到這種身上有光的空氣清淨機，過去吸他幾口空氣，生活都覺得變得很美好了！

你身邊也有這個，偶爾想吸他幾口清新高山空氣的男孩女孩嗎？帶上星座回答。

◎原文看這裡，本文內容已獲 小瑜星座 授權，未經同意禁止取用轉載。

星座

延伸閱讀

宇宙無敵處女座！蔡依林天后變織女「自己包包自己織」

不是好對象？容易毀掉婚姻星座！雙子嫌無聊、雙魚演太大、這星座扛不了責任

明明優秀卻覺得「我不夠好」星座！雙魚遇挫折就走心、摩羯像鑽石越擦越閃耀

同理心爆發！12星座「最能體諒他人」排行 巨蟹愛照顧人、這星座「搶先一步滿足你」

相關新聞

「鬼門關」威力彩上看5.7億！四星座四生肖「財氣縱橫」不買嗎

威力彩連槓多期，本周四（14日）也是鬼門關，當天晚上威力彩頭獎獎金上看5.7億元。命理專家小孟老師在臉書點名4星座、4生肖「偏財運超旺」，中獎機率超高。建議搭配老師的招財撇步，下一個中獎就是你。

「逼死自己」超完美主義5星座！處女不用說、雙魚使命必達、這星座一臉散漫超拚命

「精緻背後的自律與堅持，才是他這麼好看的原因！」關於命中帶有 #完美主義 星盤的人 #處女座、#天秤座、#天蠍座、#射手座、#雙魚座 請出列，讓我們靠近你，感受你的美好！

每日星座運勢／雙魚洞察力強有機會 獲得良好商機

2023-09-14牡羊座短評：無力感強烈的一天。【整體運★★☆☆☆】花很多心思想要給另一半驚喜，卻易被對方潑冷水，應注意表達的方式與方法。工作中勇於承擔重任，但不易接受援助，孤軍奮戰容易陷於被動。今

鬼門關遇地藏菩薩生日 做3事消災、靠1杯水招財

明天（14日）是農曆七月三十「關鬼門」，也是地藏王菩薩的生日，民俗專家廖大乙說，想消災解厄，明天可向地藏菩薩祝壽，或誠心...

宇宙無敵處女座！蔡依林天后變織女「自己包包自己織」

星盤當中任何一顆星有落入處女座這顆星的同學，請舉手，恭喜你獲得「崇拜大賽第一名」！處女座在星座這話題中，「被黑」的程度跟水瓶座不相上下！然而，處女座這種異於常人的生物，往往在生活當中，總是會不經意地讓你崇拜一下，這才是處女座讓人又愛又恨的原因。恨的點是：處女座真的很難搞。愛的點是：你看不到他的車尾燈。

能躺絕不坐！「史上最懶惰」3大星座 Top 2讓人超意外「平常光鮮亮麗」

有些人天生閒不下來，喜歡忙碌的感覺，沒事情也會找事做，相反的，有些人就像是被「懶神」附身一樣，享受著懶散安逸的日子，整天沒事做不無聊，只會讓他們感到更開心。「搜狐網」運勢專欄點名了3大星座是「懶惰大王」代表，在外頭光鮮亮麗，其實私底下超懶，一起看看有誰吧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦