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「鬼門關」明威力彩上看5.7億！四星座四生肖「財氣縱橫」不買嗎

聯合新聞網／ 清水孟國際塔羅小孟老師
威力彩連槓多期，獎金上看5.7億。本報資料照片
威力彩連槓多期，獎金上看5.7億。本報資料照片

威力彩連槓多期，本周四（14日）也是鬼門關，當天晚上威力彩頭獎獎金上看5.7億元。命理專家小孟老師在臉書點名4星座、4生肖「偏財運超旺」，中獎機率超高。建議搭配老師的招財撇步，下一個中獎就是你。

Top4 處女座：

太陽移入本命元辰宮位的處女座，財富能量旺盛，能招來好運財氣，建議下注前冥想金色的龍或兔子，說不定會有好事發生。

Top3 獅子座：

金星飛轉進入獅子座的本命宮，顯示獅子座的財運飽滿充足，建議下注前在紅包袋內放一張1000元和一條紅線，象徵綁住源源不絕的財富。

Top2 雙子座：

火星加快移入偏財投資宮位，並進入五宮，顯示週四適合藉由家人來幫忙下注，藉由家人的財運來引進自身財氣。

Top1 牡羊座：

太陽加速移入牡羊偏財宮位，建議下注前可以喝完代表太陽的「黃色飲料」再下注，如芒果汁、西瓜汁、楊桃汁，藉由太陽能量能吸收大量財氣入庫，帶旺財運。

幸運生肖

財運佳的生肖分別是兔、龍、馬、狗

幸運財位：

財神方位於西南方

幸運時辰：

當天最佳下注的時段，分別是11時-15時、19時至20時。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

威力彩 小孟塔羅 星座

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