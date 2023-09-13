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誰是說謊高手？水瓶讓人猜不透、射手謊話張口就來、這星座「看透卻不說」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為說謊高手示意圖。圖片來源/ingimage
圖為說謊高手示意圖。圖片來源/ingimage

人們常說「不要說謊」，但是現實生活中，為了個人利益、團體和諧，人難免會說一些謊言，有的無傷大雅，有的是有心為之。搜狐網分享幾個星座堪稱「謊言高手」，城府深，自己擅長說謊，也總能識破別人謊言，快看看誰上榜。

▎水瓶座

水瓶座看起來像個孩子，平日看起來很好相處，什麼多能說。但當你和水瓶座交往久了，你會發現一個恐怖的事實。那就是你說的謊言騙不了他，相反的，他嘴裡說的是真話還是假話，你卻永遠無法分辨。

水瓶座大智若愚，經過時間與現實的磨練後，他們更能老練有智慧地識破別人的謊言。

▎摩羯座

摩羯座永遠是一副沉著冷靜的模樣，外表看似毫無波瀾，內心卻如明鏡。一開始接觸時，你以為摩羯座很木訥，但相處久了，你才發現他們身上隱藏很多秘密。

摩羯座出了名的智商高、城府深，他們總能做到「看透卻不說」，不管多麼高明的謊言，到了他們面前總是被看透，但他們不一定會揭穿就是。

▎射手座

相較於上面兩個星座，射手就更自在灑脫了。他們覺得活的只要開心就好，就算他們是個很有心機的射手，他也懶得去算計，因為太累了。

射手座是天生謊言高手，很多話張口就來，但他們沒有惡意，甚至可能只是想烘托氣氛。因為自己擅長說謊，射手座對於別人的謊話，也很容易看得明明白白，只是他們通常並不在乎。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 水瓶座 測謊 心機 搜狐網

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