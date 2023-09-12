不是好對象？容易毀掉婚姻星座！雙子嫌無聊、雙魚演太大、這星座扛不了責任

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聯合新聞網／ 綜合報導
圖為離婚意圖。圖片來源/ingimage
圖為離婚意圖。圖片來源/ingimage

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▎雙子座 太無聊就往外探索

雙子外表看似花心，但他們也有很嚴肅、很正經的時候，他們對於愛情，對於婚姻看得非常神聖。但是，雙子座偏偏又容易對新鮮的事物產生興趣，而他們的婚姻會隨著時間越來越平淡，讓他們覺得枯燥乏味。雙子會開始疑惑當初「是否不該結婚？」，也會覺得婚姻很無聊、很無趣，甚至變成束縛。

如果雙子座克制不住這種想法，就容易往外探索，尋求新的安慰，最終可能親手毀掉自己原本幸福美滿的婚姻。

▎雙魚座 一哭二鬧三上吊

雙魚座在感情上面是非常敏感，非常依賴愛人，已經到了「沒有你，我不能活」的程度。

雙魚座很容易多愁善感，一點小事也讓他們悲傷很久。雙魚很沒有安全感，婚姻裡一點點風吹草動，他們都能一哭二鬧三上吊，會給對方很大壓力。如果雙魚的婚姻會滅亡，自己可能也要負點責任。

▎射手座 我的自由更重要

射手座一向追求自由，不願被任何人或事綁住，他們對於婚姻充滿美好幻想，覺得愛對方，想跟對方永遠在一起，但射手座又太天真，可能一時衝動就結婚，卻不知道該負責任，也不知道該怎麼去負起責任。

對射手座來說，婚後他們仍想保有自由，對家庭也不夠上心，還是比較做自己。如果另一半提出要求，他們反而覺得對方找碴，幾次爭吵後，他們會覺得煩，就開始有想離婚的念頭。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 離婚

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