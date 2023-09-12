不是好對象？容易毀掉婚姻星座！雙子嫌無聊、雙魚演太大、這星座扛不了責任
想要維繫婚姻，需要夫妻倆共同努力。搜狐網分享有三個星座不懂得珍惜，很容易一步錯、步步錯，親手摧毀了自己婚姻，快看看都有誰上榜。
▎雙子座 太無聊就往外探索
雙子外表看似花心，但他們也有很嚴肅、很正經的時候，他們對於愛情，對於婚姻看得非常神聖。但是，雙子座偏偏又容易對新鮮的事物產生興趣，而他們的婚姻會隨著時間越來越平淡，讓他們覺得枯燥乏味。雙子會開始疑惑當初「是否不該結婚？」，也會覺得婚姻很無聊、很無趣，甚至變成束縛。
如果雙子座克制不住這種想法，就容易往外探索，尋求新的安慰，最終可能親手毀掉自己原本幸福美滿的婚姻。
▎雙魚座 一哭二鬧三上吊
雙魚座在感情上面是非常敏感，非常依賴愛人，已經到了「沒有你，我不能活」的程度。
雙魚座很容易多愁善感，一點小事也讓他們悲傷很久。雙魚很沒有安全感，婚姻裡一點點風吹草動，他們都能一哭二鬧三上吊，會給對方很大壓力。如果雙魚的婚姻會滅亡，自己可能也要負點責任。
▎射手座 我的自由更重要
射手座一向追求自由，不願被任何人或事綁住，他們對於婚姻充滿美好幻想，覺得愛對方，想跟對方永遠在一起，但射手座又太天真，可能一時衝動就結婚，卻不知道該負責任，也不知道該怎麼去負起責任。
對射手座來說，婚後他們仍想保有自由，對家庭也不夠上心，還是比較做自己。如果另一半提出要求，他們反而覺得對方找碴，幾次爭吵後，他們會覺得煩，就開始有想離婚的念頭。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🤌今年鬼月特別兇！陰帝普渡三公警告「5姓氏」小心 「五鬼運財」招財術曝光
🤌鬼月到！命理師示警「4生肖容易卡陰」這些時辰別外出、1招能化解
🤌鬼門開倒數！民俗專家籲1地方勿蹲 4生肖快行善防血光之災
🤌鬼月22禁忌一次看！半夜不宜曬衣、別打「13個7或0」
🤌「鬼月」四生肖發大財！馬加薪有望、牛投資賺翻、這生肖飛來橫財
🤌農曆七月不宜買房、裝潢？風水師楊登嵙教破解法「還更省錢」
🤌鬼月紙錢燒越多越好？ 民俗專家廖大乙搖頭：陰間無通貨膨脹
🤌鬼月情侶禁忌大公開！別玩「壁咚」 這幾句情話講出來「得罪好兄弟」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言