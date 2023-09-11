同理心爆發！12星座「最能體諒他人」排行 巨蟹愛照顧人、這星座「搶先一步滿足你」

在與人相處時，能不能體諒對方的心情，解決煩惱或是滿足需求很重要。日本網站「占TV」，近來就分析12星座的人，排行哪些星座，特別懂得體諒他人，並且展開行動幫助對方。

第12名 牡羊座

牡羊座像是小孩子般單純開朗，不太會去想到別人的事。

第11名 水瓶座

雖然不是沒有想到過別人，但會覺得太麻煩而當作不存在。

第10名 獅子座

獅子座認為世界應該跟著自己打轉，因此更覺得自己該被體諒才對。

第9名 金牛座

金牛座重視自我，就算知道他人想怎樣，也會選擇裝蒜無視。

第8名 雙子座

雙子座事情喜歡用說的，因此就算知道了，也只會在口頭上做協助。

第7名 射手座

射手座等不及別人開口抱怨，就可能搶先去幫忙對方。

第6名 天秤座

社交能力強的天秤座，在注意到落單的人時，就會展開行動。

第5名 處女座

在強大的分析能力下，處女座能夠知道對方要什麼，並做好仔細規劃。

第4名 魔羯座

魔羯認為觀察他人想法，並且給予實質回報，是處事必要的技能。

第3名 雙魚座

雙魚座的想像力特別豐富，多虧了這點，讓他們很能夠察覺到別人心裡在想什麼。再加上他們是願意犧牲奉獻的星座，因此在注意到他人有所需求時，就會想辦法滿足對方。

第2名 巨蟹座

巨蟹座是十二星座裡頭，被認為最喜歡照顧他人的。巨蟹座所作所為，都是以希望別人能夠心情愉快為大前提，像是有客人來訪時，就會立刻主動端茶給對方之類的，具有強大的行動力。

第1名 天蠍座

所謂要體諒他人，首先就得瞭解對方在想什麼。因此洞察力一等一的天蠍座，可是最擅長這件事情不過。在被提出要求之前，他們就會搶先一步，察覺到他人要的是什麼，並且去想辦法讓對方滿意。

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