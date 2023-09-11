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威力彩飆5.2億！本周「血型+生肖」財運TOP5 這組合有「意外之財」：適合買彩券

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／canva
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在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人得到老天的恩賜，獲得一筆意外之財，有人則能言善道，讓業績蒸蒸日上，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬蛇

專門從事水電工程、土木工程、建築工程的人，本周將有機會接下大訂單，這個好運來自於過去誠信的商譽，以及和善的服務態度，在透過他人介紹之下，讓財神爺不請自來，獲得一筆大生意，當然在工程進行之中，切勿偷工或延宕，才能讓和名聲和好生意持續下去。

第四名：血型A型+生肖屬鼠

對於從事研發3C產品的人，或是在工廠的作業員，這一周將是勞心勞力的工作日，公司可能會接下新的訂單，而且需要加時趕工，讓你原本排好的休假都會收到禁休通知，但是千萬不要抱怨，因為公司一定會給予對等報酬，不但會有加班費，更會有一筆額外體恤員工的慰勞獎金。

第三名：血型O型+生肖屬馬

雖然不勞而獲是不可取的態度，但是本週的你，確實有機會可以獲得一筆意外之財，這是財神爺的眷顧，也是老天的恩賜，可以試著先到土地公廟祈福，再到彩券行購買彩券，雖然不會是頭等獎，但仍是一筆不錯的收益，記得在中獎之後，一定要回饋社會，替自己累積福報。

第二名：血型B型+生肖屬雞

業務工作的強項除了專業知識外，更要有一張能言善道的嘴，而本周的你可謂頭腦敏捷，思緒清晰，能夠透過最簡單的語言，表達出最符合客戶的產品項目，輕易贏得客戶的信賴，銷售業績自然蒸蒸日上，但記得要保持一顆真誠的心，推薦最好的方案給客戶，才能讓業績持續保持下去。

第一名：血型AB型+生肖屬虎

生意場上瞬息萬變，許多人勞心勞力卻難以有所成就，如果是你事業經營者，已參與競標，本周的你將有如天助，能順利擊敗競爭對手，替自己贏來一筆大生意，但在往後的工程進行中，要防小人暗害，只要保持誠信，就能免除阻礙，讓工程順利竣工，獲得豐厚的收益。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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