唐綺陽星座運勢週報：天秤事業好消息多 天蠍戀情注意「這點」
【唐綺陽星座運勢週報9/11-9/17】
星象影響：土象星座大三角、火星在天秤、水星準備順行、日海即將對分
土象星座大三角，工作上有專業技能，積極表現展現想法，能增加職場競爭力，善用能力有增加收入機會。火星在天秤，學習與他人合作，避免過於自我，合作上需留意對方的心思。水星準備順行，水逆尾聲不能掉以輕心，仍要注意溝通及電子產品的問題，學習整理自己的生活。日海即將對分，容易遇到觀念相反之人，產生對立的情況。
12星座個別運勢：
巨蟹：工作排除情緒實事求是，感情需理性斷捨離
天蠍：職場陷入迷惘需低調行事，戀情注意溝通細節
射手：事業上自我覺察才能突破，對待另一半需更溫柔
雙魚：忙於工作要適時休息，感情方面避免玻璃心
牡羊：職場有合作機會或新刺激，積極追求愛情以免錯過
金牛：工作穩定且在掌握之中，約會展現大方更加分
魔羯：留心於員工的工作狀況，感情別為小事發脾氣
水瓶：放慢速度當心身體狀況，戀情需自我反省及評估
雙子：適合與自己人共事，展現居家能力為戀情加分
獅子：職場上遇強則強，感情上避免過於強勢
處女：工作有升官加薪機會，遇知心桃花感情穩定
天秤：事業大有斬獲好消息多，忙於工作忽略另一半
🤌今年鬼月特別兇！陰帝普渡三公警告「5姓氏」小心 「五鬼運財」招財術曝光
🤌鬼月到！命理師示警「4生肖容易卡陰」這些時辰別外出、1招能化解
🤌鬼門開倒數！民俗專家籲1地方勿蹲 4生肖快行善防血光之災
🤌鬼月22禁忌一次看！半夜不宜曬衣、別打「13個7或0」
🤌「鬼月」四生肖發大財！馬加薪有望、牛投資賺翻、這生肖飛來橫財
🤌農曆七月不宜買房、裝潢？風水師楊登嵙教破解法「還更省錢」
🤌鬼月紙錢燒越多越好？ 民俗專家廖大乙搖頭：陰間無通貨膨脹
🤌鬼月情侶禁忌大公開！別玩「壁咚」 這幾句情話講出來「得罪好兄弟」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言