唐綺陽星座運勢週報：天秤事業好消息多 天蠍戀情注意「這點」

或許你會這麼想：「世上總是不斷發生戰爭與殺戮，周圍也常有寶貴的生命輕易消逝。大自然被破壞得體無完膚，人類的自由也遭到踐踏。詐欺、謊言和掌控無所不在。這一切真的可以原諒嗎？」宇宙是隨時變化、持續成長的。發生在宇宙的事，都是在宇宙的同意下才會發生。

2023-09-10 11:40