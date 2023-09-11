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唐綺陽星座運勢週報：天秤事業好消息多 天蠍戀情注意「這點」

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
星座專家唐綺陽。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

【唐綺陽星座運勢週報9/11-9/17】

星象影響：土象星座大三角、火星在天秤、水星準備順行、日海即將對分

土象星座大三角，工作上有專業技能，積極表現展現想法，能增加職場競爭力，善用能力有增加收入機會。火星在天秤，學習與他人合作，避免過於自我，合作上需留意對方的心思。水星準備順行，水逆尾聲不能掉以輕心，仍要注意溝通及電子產品的問題，學習整理自己的生活。日海即將對分，容易遇到觀念相反之人，產生對立的情況。

12星座個別運勢：

巨蟹：工作排除情緒實事求是，感情需理性斷捨離

天蠍：職場陷入迷惘需低調行事，戀情注意溝通細節

射手：事業上自我覺察才能突破，對待另一半需更溫柔

雙魚：忙於工作要適時休息，感情方面避免玻璃心

牡羊：職場有合作機會或新刺激，積極追求愛情以免錯過

金牛：工作穩定且在掌握之中，約會展現大方更加分

魔羯：留心於員工的工作狀況，感情別為小事發脾氣

水瓶：放慢速度當心身體狀況，戀情需自我反省及評估

雙子：適合與自己人共事，展現居家能力為戀情加分

獅子：職場上遇強則強，感情上避免過於強勢

處女：工作有升官加薪機會，遇知心桃花感情穩定

天秤：事業大有斬獲好消息多，忙於工作忽略另一半

土象星座 職場 星座運勢 火星

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