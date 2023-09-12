周四「鬼門關」十大禁忌！別點蠟燭、別貼磁鐵、別和人說再見
農曆七月終於接近尾聲了，9月14日「鬼門關」，好兄弟也都要回到陰間。清水孟國際塔羅小孟老師在臉書分享「鬼門關」十大禁忌，提醒民眾多注意。
鬼門關禁忌:
1.磁鐵：鬼門關前天晚上不要放磁鐵在家裡，因為鬼門關放磁鐵，磁鐵引力會吸收到鬼魂能量，讓鬼魂留下來不回去。
2.普度品要吃完：普度品沒吃完，好兄弟會尋原來氣味再回去吃，容易會吸引好兄弟回頭來找你。
3.不要聽佛經：鬼門關當天若聽佛經，會讓好兄弟認為你要超渡他們，反而不願離開，晚上容易作惡夢。
4.不要擺花香：鬼門關當天不要擺花香太濃的香氛，容易吸引好兄弟聞香而來。
5.玩偶要藏起來：鬼門關之前一定要把家中玩偶藏起來，不然好兄弟不回去附身到娃娃裡。
6.晚上不點蠟燭：晚上不要點蠟燭，否則好兄弟會尋微光而來，不願離去。
7.不要說再見：鬼門關當天避免跟好友親友說再見，以防好兄弟聽見，下次鬼門開來找你。
8.不要跟祖先抱怨：鬼門關不要跟祖先抱怨家裡事，以免祖先回靈界帶有怨氣，影響自身家運。
9.不要迴向冤親債主：鬼門關唸經不要迴向給冤親債主，以免路過亡靈感謝你，下次鬼門開時來找你。
10.鬼門關若要生產：鬼門關若剛好遇到生產，為避免其他好兄弟不回去轉入凡間產婦變成胎兒，因此鬼門關產婦生產前務必要唸南無地藏王菩薩，請地藏王菩薩來幫我護持，因為鬼門關為地藏王菩薩佛辰，如此一來就會產生無形結介幫助你生產成功。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🤌今年鬼月特別兇！陰帝普渡三公警告「5姓氏」小心 「五鬼運財」招財術曝光
🤌鬼月到！命理師示警「4生肖容易卡陰」這些時辰別外出、1招能化解
🤌鬼門開倒數！民俗專家籲1地方勿蹲 4生肖快行善防血光之災
🤌鬼月22禁忌一次看！半夜不宜曬衣、別打「13個7或0」
🤌「鬼月」四生肖發大財！馬加薪有望、牛投資賺翻、這生肖飛來橫財
🤌農曆七月不宜買房、裝潢？風水師楊登嵙教破解法「還更省錢」
🤌鬼月紙錢燒越多越好？ 民俗專家廖大乙搖頭：陰間無通貨膨脹
🤌鬼月情侶禁忌大公開！別玩「壁咚」 這幾句情話講出來「得罪好兄弟」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言