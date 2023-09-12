快訊

對我國不友善！完全拒絕中華民國護照的「1國家」宣布給大陸公民免簽待遇

「合建意向書」別亂簽 都更律師揪基泰意向書陷阱

身分曝光！基泰建設被爆安插「門神」任職北市府 李四川回應了

明明優秀卻覺得「我不夠好」星座！雙魚遇挫折就走心、摩羯像鑽石越擦越閃耀

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為上班族沮喪示意圖。圖片來源／ingimage
圖為上班族沮喪示意圖。圖片來源／ingimage

有些人明明很有實力，卻時常對自己沒有自信，命理網站旺好運分享「這些星座很優秀卻沒有自信」，快看看都有誰上榜。

第三名：雙魚座

雙魚座其實很有自己的主見，他們對於工作上的交代事務，通常會使命必達，但他們容易因為一些挫折而走心，甚至一蹶不振，變得沒有自信，如果有人能夠在這個時候拉他們一把，相信他們很快就能振作起來。

第二名：摩羯座

摩羯座是屬於默默耕耘，認真做事的人，不習慣成為眾人焦點，但他們其實是非常有實力與能力，就只是自己對於自己有些懷疑或沒自信，但當被越來越多人讚賞或看見，他們就會越來越閃耀。

第一名：雙子座

雙子座的頭腦運轉很快，且點子也特別多，對很多事情都有自己的一套看法，但他們總是害怕讓人失望，又或者擔心競爭對手比自己強，導致時常信心大跌，但相信只要能克服一定能闖處一片天。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

延伸閱讀

9月桃花爆棚5星座！雙魚要打扮、巨蟹獅子職場遇到愛、金牛「穩聊聊出感情」

他們情路坎坷？ 摩羯要求太高、雙魚愛不對人、這星座「窒息的愛」太可怕

如何拒絕12星座追求？贏過白羊、冷處理處女天蠍、對這星座裝笨就好

「披羊皮的狼」三星座！天蠍操控人心、摩羯冷酷無情、這星座最自私

相關新聞

明明優秀卻覺得「我不夠好」星座！雙魚遇挫折就走心、摩羯像鑽石越擦越閃耀

有些人明明很有實力，卻時常對自己沒有自信，命理網站旺好運分享「這些星座很優秀卻沒有自信」，快看看都有誰上榜。

周四「鬼門關」十大禁忌！別點蠟燭、別貼磁鐵、別和人說再見

農曆七月終於接近尾聲了，9月14日「鬼門關」，好兄弟也都要回到陰間。清水孟國際塔羅小孟老師在臉書分享「鬼門關」十大禁忌，提醒民眾多注意。

「鬼門關」後鴻運當頭！馬上就要升官發財的4大生肖

農曆七月30日，國曆九月十四日，就是鬼門關的日子，根據風俗民情，這天好兄弟就會回到冥界，而陽世間的人將不再受到干擾，更有可能轉變運勢，一起來看看在鬼門關後，馬上就要升官發財的生肖是哪幾個。

每日星座運勢／天秤急於表現出風頭 容易適得其反

2023-09-12牡羊座短評：受他人影響，愛情顯得較被動。【整體運★★★☆☆】有好的緣分，卻丟不掉家人的意見，喜歡對方就要勇敢邁出第一步，不要受到過多意見的干擾。把事情想得簡單一點反而讓你更加幸運，

9月塔羅運勢占卜：這個月值得你期待的好消息？

秋意漸濃了，有沒有覺得2023年的時間過得好快呢？在運勢方面，每個季節的更替與變化都會帶來轉折和機會，不過9月的星象處於群星逆行，仍然呈現混亂的局面，許多未解決的事情，可能又會浮上水面再次困擾你，直至10月初才會撥開雲霧。科技紫微網要提醒大家，不要被情緒影響判斷，保持理性的思考。現在就讓我們帶著大家來看看，塔羅在9月將為你帶來怎樣的提示吧！

好想幫他！「3星座」最會裝可憐 天秤讓人難以抗拒、第一名超會利用同理心

偽裝是讓人生存的一種方式，裝可憐也是一種偽裝，避免被人隨意宰割，視時機來裝可憐，更是一種智慧。不論是真可憐、假可憐是裝可憐，避免成為別人的眼中盯，才是主要手段。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦