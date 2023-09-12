明明優秀卻覺得「我不夠好」星座！雙魚遇挫折就走心、摩羯像鑽石越擦越閃耀
有些人明明很有實力，卻時常對自己沒有自信，命理網站旺好運分享「這些星座很優秀卻沒有自信」，快看看都有誰上榜。
第三名：雙魚座
雙魚座其實很有自己的主見，他們對於工作上的交代事務，通常會使命必達，但他們容易因為一些挫折而走心，甚至一蹶不振，變得沒有自信，如果有人能夠在這個時候拉他們一把，相信他們很快就能振作起來。
第二名：摩羯座
摩羯座是屬於默默耕耘，認真做事的人，不習慣成為眾人焦點，但他們其實是非常有實力與能力，就只是自己對於自己有些懷疑或沒自信，但當被越來越多人讚賞或看見，他們就會越來越閃耀。
第一名：雙子座
雙子座的頭腦運轉很快，且點子也特別多，對很多事情都有自己的一套看法，但他們總是害怕讓人失望，又或者擔心競爭對手比自己強，導致時常信心大跌，但相信只要能克服一定能闖處一片天。
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