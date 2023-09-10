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最多酸民星座！水瓶不吐不快、雙子講到贏、這星座匿名就變「吵架王」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為駭客示意圖。圖片來源／ingimage
圖為駭客示意圖。圖片來源／ingimage

網路時代，很多人會在網路上發表言論，因為網路的匿名特性，有些人會到處放火，搞不清楚狀況就公審別人或亂留負評，成為「酸民」或「鍵盤俠」，命理網站旺好運分享「這些星座原來容易成為酸民」，快看看都有誰上榜。

第三名：水瓶座

水瓶座其實有一種控制慾，他們會希望自己的想法能說服大眾，因此在網路上很常會宣導自己對於事情的看法或理念，一有不合就會想要爭吵，對他們來說比的不是道理，而是打字的速度。

第二名：處女座

處女座其實平時不太愛跟人吵架，因為他們討厭麻煩的事情，但如果是在網路世界就會不太相同了，他們會匿名的在網路世界發表自己的言論或想法，甚至是與人起爭執。

第一名：雙子座

雙子座的表達慾望很強烈，尤其是在網路世界會變本加厲越來越誇張，當他們看到不符合自己期待或認知的事情，就會想要發表言論或爭吵，而且要贏才肯罷休。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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