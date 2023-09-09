最容易「大頭症」星座！天蠍獅子想當老大、這星座得意忘形朋友跑光
有些人一旦成功或有了一點成就，就開始自我膨脹，覺得自己很了不起。命理網站旺好運分享「這些星座成功後容易有大頭症」，快看看都有誰上榜。
第三名：天蠍座
天蠍座雖然內心是很想低調，但他們在成功的道路上卻很想讓全世界都知道他們成功了，也因此容易變得愛慕虛榮，完全就是覺得自己是老大的姿態在過生活。
第二名：獅子座
獅子座就是很想當領導者，如果他們到了巔峰時刻，就會開始變得很自大，不准別人指正他之外，他們還會去利用別人，最後還可能把自己名聲搞得很臭。
第一名：牡羊座
牡羊座的性格比較容易得意忘形，他們在成功之後，大頭症會越來越嚴重，因為他們會覺得自己真的很優秀，完全忽略自己的缺點，雖然成功但也賣了自己的人緣。
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