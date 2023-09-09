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愛神降臨桃花擋不住！網議桃花旺星座出爐 天秤竟只排第二？

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
愛神降臨桃花擋不住！網議桃花旺星座出爐 天秤竟只排第二？ 圖片來源/unsplash
愛神降臨桃花擋不住！網議桃花旺星座出爐 天秤竟只排第二？ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「桃花旺星座」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP6桃花旺星座排行。

隨著七夕情人節的到來，各地都充滿了粉紅泡泡、洋溢浪漫氛圍，而不少單身族群也都想搶在情人節之前擺脫單身，希望能有個另一半陪伴自己度過甜蜜佳節，那麼究竟在網友眼中，桃花運最旺的是哪些星座呢？快來看看你/妳上榜了沒！


「摩羯座」年紀越大桃花越旺 「天秤座」愛美溫柔桃花朵朵開

▲ 網友熱議TOP6桃花旺星座 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP6桃花旺星座 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「桃花旺星座」話題的相關討論，可以發現「摩羯座」引起社群熱議，不少人表示摩羯座特別的是他們「年紀越大桃花越旺」，反而是年輕時候的摩羯，和桃花旺幾乎可說是沾不上邊，常常只想著衝刺事業、提升自我，忙碌到把戀愛雷達都關閉了，也讓身邊對他們有愛慕之意的人，因其高冷的外表或正經嚴肅的對話而打退堂鼓。

但有網友認為隨著年紀增長，摩羯變得「待人更加溫和、也會散發學識淵博的魅力，經常會在不知不覺中吸引桃花」，點出時間久了會發現摩羯座有很多優點，是許多人心中的越老越迷人的潛力股星座。

說到桃花旺的星座，就不得不提天生愛美的「天秤座」，許多網友都直呼「天秤座的人身邊總是圍繞著桃花」、「天秤座的魅力值高，容易被人喜歡，身邊可能同時出現好幾個愛慕者」，感覺天秤座的人善於打扮自己，加上個性溫和人緣好，是完全不缺桃花的星座代表。

不過也有人指出，雖然天秤的桃花朵朵開，然而卻因為他們優柔寡斷的個性，使其經常無法果斷拒絕他人或是決定踏入一段感情，導致最後不是招來氾濫的爛桃花，就是愛情已經離自己遠去。

而「雙子座」的桃花運同樣受到熱烈討論，有網友認為雙子是「追求新鮮感，可以讓自己馬上脫單」、「最會玩曖昧的星座」，覺得他們熱愛社交又能言善道，很會撩撥對象，沒有他們追不到的對象，愛慕者更是層出不窮。

還有人進一步補充道，雙子桃花多且喜歡刺激感的性格，很容易讓另一半沒有安全感，而通常也是要等到他們年齡增長，才會開始對一段長久安穩的感情感到渴望。

此外，網友也提及「雙魚座身邊總是桃花不斷，經常處於戀愛狀態」、「雙魚座對人細心暖心，很容易招桃花」，指出雙魚善解人意，還有種人畜無害的親切感，並且他們喜愛浪漫，所以能把兩人的戀愛關係處理得很妥當，是有魅力又易招桃花的星座。

你也迫切想要脫單嗎？又或者你就是桃花朵朵開的萬人迷呢？想要找到另一半，除了靠戀愛運加持之外，也可以自己多出門走走、參加活動，增加認識新朋友的機會，也許遇見緣份、配對成功的機率會更高；但同時也提醒大家，要注意交友安全，以免遇見爛桃花，讓自己傷心又傷神！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「桃花旺星座」相關討論則數。
觀測期間：2022/08/01~2023/08/17，共1年
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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