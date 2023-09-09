快訊

超過400名大直坍塌案災民怎長期安置？李四川曝返家時間

華為晶片亂美中信賴 習近平出席APEC峰會的得失考量

勞工未滿65歲照過來 資遣費、退休金 可以一起領

不必勉強自己受委屈！宇宙會告訴你：什麼時候才是「原諒」好時機

方智出版／ 文‧心靈諮商師akiko
圖為原諒放下示意圖。圖片來源/ingimage
圖為原諒放下示意圖。圖片來源/ingimage

有句話說得好：「人生就像一面鏡子。」如果有無法原諒的人，就代表自己也有和對方同樣的特質。因此，我們無法原諒別人的同時，也無法原諒體驗到這件事的自己，可說是背負著雙重的痛苦。這時的我們會對自己感到羞恥，對行動感到後悔，為自責的念頭所苦。

如果一直處於無法原諒的狀態，不但不能改變現狀，情況有時還會變得比現在更糟。現在地球的波動正不斷上升，而隨著地球的波動上升，我們的想法也會更快變成現實。我想應該很多人已經感覺到了。同步性一高，心想就會事成，不論好事壞事，實現的速度都會加快。雖然不希望無法原諒和痛苦的事成為現實，但換作是好事反覆實現，當然歡迎之至。所以我們要多多原諒，讓自己變自由，把好事都吸引到自己身上。

原本是自由靈魂的自己和現在不足的自己，兩者之間有落差，為了彌補這落差，一定會有現實被吸引過來。有落差是理所當然的。正因為有落差，我們才會誕生在這裡，擁有各式各樣的體驗。

現在感到不足，就要回歸到原本無限的自己。在回歸的過程中，我們每踏出一步，就會變得更自由，不斷擴大、發展。我們想體驗的就是這段過程。而超越一切時得到的成就感，會是無可取代的美好禮物。

活在物質界的所有生命，都會經歷這段過程。我們是自己選擇要體驗這一切，才會誕生的。

不管什麼時候，宇宙都站在我們這一邊。因為無論好事壞事，我們生下來就是要完整體驗。為了讓我們獲取經驗，宇宙會盡最大努力推動這一切。如果我們能原諒讓自己耿耿於懷、無法原諒的事，就能收到來自宇宙的無窮恩惠。根源的能量就是愛。我們不該責備自己和他人。就算我們遠離了愛，只要能完成世上的體驗，宇宙必定會賜予愛和祝福。請期待那天的到來吧。

《原諒，宇宙法則中最強大的祝福》。圖／方智出版提供》
《原諒，宇宙法則中最強大的祝福》。圖／方智出版提供》

不過，如果為了「必須原諒」而焦慮，也會讓自己受到束縛，容易落入固定的觀念中。

原諒也是要講時機的，畢竟當憤怒和情緒如烈焰燃燒時，要馬上滅火很難。最好先等自己冷靜下來，用寬容的態度對自己說「現在不必勉強原諒」。這樣心情會輕鬆不少，也能讓為了原不原諒而苦惱的自己好過一點。而且這麼做還能成為原諒的契機，請記住這一點。

(本文摘錄自《原諒，宇宙法則中最強大的祝福》，方智出版，未經同意禁止轉載。)

宇宙 靈魂

延伸閱讀

身體會告訴你！沒來由地討厭某一個人 可能是這原因

從外星人角度看「人類最聰明？」專家：別低估其他動物智慧

為何人渴望長生不死？全球最知名天文學家：其實宇宙想殺掉你

許願失敗怎麼辦？找出「這個關鍵」 再許下一個願望吧

相關新聞

不必勉強自己受委屈！宇宙會告訴你：什麼時候才是「原諒」好時機

有句話說得好：「人生就像一面鏡子。」如果有無法原諒的人，就代表自己也有和對方同樣的特質。因此，我們無法原諒別人的同時，也無法原諒體驗到這件事的自己，可說是背負著雙重的痛苦。這時的我們會對自己感到羞恥，對行動感到後悔，為自責的念頭所苦。

常被說長得像壞人？「面惡心善」5面相 可以放心和他們交朋友

你常被人說不笑的時候臉很臭嗎？或是常常嘴巴上得裡不饒人，但只要對方對你好一點你就又心軟，善光老師提出有５大個特徵是面惡心善，刀子口豆腐心的人比較會出現的面相。

愛神降臨桃花擋不住！網議桃花旺星座出爐 天秤竟只排第二？

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「桃花旺星座」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP6桃花旺星座排行。

秋高氣爽牽手手！9月份「4星座」桃花人氣最旺 月老都站家門口了

前幾個月讓你們抓緊時間談戀愛，你們說太熱只想呆在家裡吹空調。現在9月到了，秋高氣爽，最適合牽手手。這下沒有理由偷懶了吧？尤其是這幾個星座！月老都站在家門口了，真的不考慮開門迎接一下嗎？現在就跟著科技紫微網來看看，是哪些星座上榜呢？請各位參考自己的太陽或上升星座喔。

每日星座運勢／雙魚堅持主見才能讓 事業度過低谷

2023-09-09牡羊座短評：恰逢朦朧愛情。【整體運★★★☆☆】與對方的關係有種曖昧的味道，可又因他的遲疑而邁不出關鍵的一步，其實你的主動同樣能打破這種格局哦！今天還是不必往證券市場跑的好，只會徒勞

哪個星座最難搞？ 火象不受控、水象玻璃心…這星座瘋狂碎念好可怕

你是否常常被伴侶氣得半死卻又無可奈何？或是整天心情七上八下，生怕一不小心又惹怒對方？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享了12星座的難搞之處，並提出解方小撇步，俗話說「知己知彼，百戰百勝」，戀愛就如同戰爭，因此正在戀愛中或是尚未戀愛的人不妨接著往下看，而除了參考太陽星座，也請記得將金星星座參考進去喔！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦