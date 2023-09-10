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宇宙一直在變！好事壞事...都是在宇宙允許下才會發生的

方智出版／ 文‧心靈諮商師akiko
圖為示意圖。圖片來源/ingimage
圖為示意圖。圖片來源/ingimage

或許你會這麼想：

「世上總是不斷發生戰爭與殺戮，周圍也常有寶貴的生命輕易消逝。大自然被破壞得體無完膚，人類的自由也遭到踐踏。詐欺、謊言和掌控無所不在。這一切真的可以原諒嗎？」

宇宙是隨時變化、持續成長的。發生在宇宙的事，都是在宇宙的同意下才會發生。

關於這一點，只要想像宇宙為何物，就不難理解。宇宙想了解「自己是什麼」，而要了解自己，就得有比較的對象，於是誕生出獨一無二的宇宙，區分出名為他者的存在。從此以後，宇宙就不斷變化，持續擴大。

《原諒，宇宙法則中最強大的祝福》。圖／方智出版提供》
《原諒，宇宙法則中最強大的祝福》。圖／方智出版提供》

所以，宇宙會藉由分隔，化為你，化為我，化為那顆星，化為那件事。如果不分隔出來，就無法體驗。宇宙是為了體驗，才刻意分隔出一切。 戰爭、飢餓、暴力、殘酷的事，確實令人難以原諒。但就連悲慘的事，宇宙都容許它發生。

宇宙會容許，是因為宇宙想了解自己，所以才分隔出一切，各自給予許可，進行體驗。透過這些經驗，宇宙會擴大、成長。宇宙的愛，廣大又深邃，正可謂無條件的愛。這份大愛就是原本的我們。

地球是來自宇宙的星球。誕生在地球上的我們，也是由宇宙所構成。既然一切由相同的宇宙構成，代表一切都是息息相關。而且從根本上來說，萬物原本就是從唯一根源中誕生，來到這世界才各自分離，獨立存在。我們人類也一樣，雖然看似各自獨立，但其實每個人都生於唯一根源。說得更精確一點，我們就是唯一根源本身。

重點：

宇宙隨時變化，持續成長。我們體驗的一切，都得到宇宙的許可，哪怕是難以原諒的事物也一樣。每個經驗都能讓宇宙進一步擴大、成長。

(本文摘錄自《原諒，宇宙法則中最強大的祝福》，方智出版，未經同意禁止轉載。)

宇宙

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