字典裡沒「輸」字的星座！ 牡羊獅子自尊比天高、魔羯金牛偷偷拚命、這星座與世無爭都假象

你有沒有遇過哪些星座的人，他們的字典裡絕對沒有「輸」這個字，不僅自尊心超強，好勝心也是十分頑強，若想要他們認輸可不是一件容易的事。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享了5個最輸不起也不能輸的星座，並建議大家將太陽、月亮星座一同參考進去，那就一起來看上榜的星座吧！

金牛座

金牛座平時十分好配合、好講話，總是給人一副好好先生、好好小姐的錯覺，不過只是因為還沒有人越界踩到他們的底線，而且他們不是沒有脾氣，只是他們很會忍，懶得跟人發脾氣。

金牛座平時看起來十分溫和，對任何事不爭不搶，不過其實他們的脾氣並不如表面看來的溫順，他們不愛變動、競爭，因此不論是在職場或是感情中，他們都不喜歡突然迎來大變化。不過金牛座自尊心很強，雖然他們不愛競爭，卻更不喜歡輸的感覺，一旦他們鎖定目標並投入，便會全力以赴。

金牛座在做任何事前會先仔細評估，不太會冒險行事，一旦他們決定做某件事，往往都是評估過風險後，覺得自己有贏面才會去做，若是不成功或是輸的話，他們也無法輕易接受結果，而他們最驚人的能力就是堅持，這種堅持有時也會讓人覺得固執。

金牛座看起來沒殺傷力、不爭不搶，不過只要遇到想做的事或是想得到的東西，便會不顧一切耗到底。平時看到勤奮、默默做事的金牛座，他們的真實一面其實只是不想輸，而他們的要強個性、好勝心會隨年齡增長，因此千萬不要小看金牛座的毅力。

獅子座

獅子座有王者魅力，只能接受自己是第一，一方面十分好面子，另一方面自尊心比天還高，他們沒辦法接受自己輸給別人，而且有些獅子座的脾氣沒有不好，只是因為自尊心在作祟，總是喜歡跟人爭的你死我活。

獅子座喜歡聽好話、被稱讚、被需要、被認同，他們也會為了得到別人認同、讚美，得到別人心目中的高地位，激發他們的潛能，讓他們在很多事情上可以全力以赴，他們既不怕挑戰、冒險，還有著不成功便成仁的心態。

而獅子座最大的致命傷便是，他們無法接受矮人一截，害怕輸也輸不起，因此當他們被看不起時，會想要證明自己是可以的，因為在他們的世界裡沒有委曲求全，他們一定要高人一等，抬頭挺胸的做人，不過這也是他們最大的優點。

由於獅子座的愛面子、自尊心高，驅使他們有動力向前衝，卻也時常浪費時間在無關緊要的事情上，因為他們非常討厭輸的感覺，也不會輕易讓自己失敗。

摩羯座

雖然同為土象星座，不過摩羯座比金牛座更能忍，更容易隱藏自己的情緒，他們也大多給人好好先生、好小姐的感覺，有時候會產生距離感，感覺他們冷漠、難接近，但這便是魔羯座的最大武器。摩羯座的心思縝密，很有耐力，他們自尊心高、野心也很強，但他們通常隱藏的很好不會讓人發現。

摩羯座是一個很懶的星座，若是他們無興趣的事，不管如何推都推不動，拉都拉不動，不過一旦他們決定要做，就會使出全力拚命做好。很多人都說摩羯座是工作狂，因為他們會藉由工作填滿自己時間，這跟他們不想輸給別人有很大的關係。

摩羯座不一定比別人聰明，卻比旁人都更努力，「別人用一小時的時間我用一整天的時間跟他拚了，我就不相信我沒辦法成功」，他們想把事情做好的拚勁十足，因此若是投入大量心血卻輸了，他們可沒辦法輕易接受。

而摩羯座的記憶力相當驚人，得罪過他們的人他們可以記一輩子，不管過多久他們一定會找時間報仇，且摩羯座比金牛座、處女座還固執，不只輸不起也不聽勸，越跟他說不可能、沒希望，他越要證明給你看你是錯的。

巨蟹座

巨蟹座常給人好相處的感覺，與世無爭，與大家都很和氣，不過巨蟹座表面上很服從，骨子裡卻非常不受控，因為他們不喜歡被人管。很多巨蟹座在職場、學校中，會拚命讓自己變優秀，這正是因為他們不想被說閒話、不想被管。

巨蟹座的字典中不只沒有輸，也很愛贏的優越感，千萬不要被軟綿綿的巨蟹座騙了。有時候在做業績、比賽時，看起來沒殺傷力的巨蟹座往往都是「惦惦吃三碗公」，他們不是不比，就是比了之後全力投入、衝刺，奔著第一去。

而不只在職場中，在感情中巨蟹座很愛問伴侶過去的戀人，時常翻舊帳，這是因為他們不想輸給伴侶過去的情人。由於他們天生敏感、細膩、脆弱，因此在很多時候他們喜歡讓自己更強大，巨蟹座不喜歡輸給別人，是為了證明自己是無法取代的。

牡羊座

牡羊座是看面子比天高，不能被看不起的星座。自尊比天高、面子大過天的牡羊座在很多地方，職場、感情中絕對沒有輸這個字，也不知道輸怎麼寫，有時候意識到自己的不對，他們也不會低頭，這種不服輸的精神是他們最大的優點。

「我就不相信我自己做不到，我就不相信我自己不可以，我拚了老命也要把所有的事情做到最好」，所以可以很常看到牡羊座在職場中擔任領頭羊、領導者，或是團體中的佼佼者。

而牡羊座更是激不得的，只要激怒他們，即使他原本做不到的事，他也會想辦法贏過你，他們的戰鬥力非常驚人，而且很多時候他們不是一定要贏，只是為了捍衛面子跟自尊，而跟人拚到底，所以寧可跟牡羊座當朋友也不要當對手，不然會很辛苦。

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