快訊

幕後／侯傅會 冰山下真相還是未知數

恭喜！Selina生了 「小腰果」報到肺積水嚇壞全家

影／破冰！傅崐萁拉侯友宜手鬆口喊：支持黨提名候選人

他們情路坎坷？ 摩羯要求太高、雙魚愛不對人、這星座「窒息的愛」太可怕

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為正妹條件好，情路坎坷示意圖。圖片來源/ingimage
圖為正妹條件好，情路坎坷示意圖。圖片來源/ingimage

明明條件很好，為什麼愛情路卻超級坎坷？搜狐網分享有四個星座因為個人特質，愛情路超不順，可說是戀愛運非常差。

▎摩羯座 完美主義+工作狂

摩羯座的人致力追求成功，他們對工作盡心盡力，非常敬業，相對地摩羯座在戀愛關係中顯得疏離、冷漠。摩羯座追求事業，把全部時間、精力都投注在工作上，也導致忽視了伴侶的情感需求，愛情變得緊張、不和諧，也讓伴侶相當不滿。

摩羯座也有著完美主義、高標準的傾向，他們渴望尋找「能夠配得上自己、符合所有期望的伴侶」，這種想法讓他們談戀愛難度大增，就算有伴侶，也會因為他們提出太多過高要求，讓關係破裂。

▎水瓶座 自由比愛情重要

水瓶座的人極端重視自己的獨立和自由，太過於強調自由，有時會讓他們在戀愛關係中顯得超然。水瓶座的人目光遠大，他們把人道主義置於情感之上，也追求思想精神上的交流，他們的愛情不只是物質層面，他們更在意心靈層面的契合。

水瓶座希望的伴侶，是能夠欣賞他們、理解他們，並能給予他們個人空間和自由的人。既要能夠與他們分享深刻的思想，又能尊重他們的獨立性和自由精神。這樣的人很難遇到，水瓶座又不願妥協，因此感情路充滿挑戰。

▎雙魚座 「愛不對人」常心碎

雙魚座是一個活在自己世界的星座，浪漫天真、理想主義，他們常常戴著玫瑰色眼鏡看世界，而陷入愛情的迷思。天性敏感，很容易感受周圍的氛圍，接收到別人的情緒，他們極具同理心，也很懂得傾聽，他們是很好的情人與朋友。

雙魚座的高度敏感的特性，讓他們常有著不切實際的期望，期待愛情如童話般美好。他們自帶濾鏡，會自我洗腦美化「錯誤的愛情」，因此常常「愛不對人」，一旦夢醒，心碎是家常便飯。雙魚座需要更多點理性、現實的看待愛情，要分辨真實和虛幻的差異，避免在愛情路上一再重蹈覆轍。

▎巨蟹座 太過依戀讓人窒息

巨蟹座對情感的渴望很深切，也很需要安全感，正因為他們對人際關係強烈依戀，常會表現出過度黏人和占有慾強。巨蟹座的人很戀家，也很渴望在親密關係中找到安全感、歸屬感。巨蟹座感情豐富，對情人很溫柔，他們常過於情緒化，只要情感受挫或是感受到拒絕，就會退回自己的巨蟹殼內，變得沉默內向。

由於情感波動大，且過分依戀對方，巨蟹座的愛常讓伴侶感到窒息，很難維持長久的關係。巨蟹要學著放手，多給伴侶私人空間，也要學會消化負面情緒，找到平衡感，就能擁有健康穩定的愛情。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 搜狐網

延伸閱讀

12星座被欺負這樣反擊！白羊幼稚回嗆、巨蟹情勒、這星座列復仇計畫...然後忘光光

是太驕傲還是難相處？3星座常被說不合群　獅子太主觀、水瓶看不起粗俗之人

如何拒絕12星座追求？贏過白羊、冷處理處女天蠍、對這星座裝笨就好

12星座最適合當間諜排行榜！天蠍決不失敗、這星座「天生雙面的料」

相關新聞

木星逆行到年底！12星座「衰事」曝光 天蠍婚姻破裂、這星座恐破財

日常生活中大家最常聽到的就是水星逆行了，簡稱「水逆」。其實不只水星會逆行，宇宙中其他行星都會有逆行的現象。行星逆行不見得一定是壞事，有時只是表示一個人那段期間在某方面的表現會比較弱。

他們情路坎坷？ 摩羯要求太高、雙魚愛不對人、這星座「窒息的愛」太可怕

明明條件很好，為什麼愛情路卻超級坎坷？搜狐網分享有四個星座因為個人特質，愛情路超不順，可說是戀愛運非常差。

晚年沒朋友？4大血型容易淪「孤獨者」排行：第一名大家能閃就閃

多數人會覺得「和別人在一起是一件很開心的事」，不過有些人的個性就是喜歡「獨處」，享受孤獨的自由，日本網站「占TV」分析了4大血型，最容易成為「孤獨者」的排行榜。

12星座被欺負這樣反擊！白羊幼稚回嗆、巨蟹情勒、這星座列復仇計畫...然後忘光光

生活裡難免有不如意的事情，如果被人欺負、受到委屈，十二星座各自會有甚麼反應呢？各自又有什麼小手段來反擊報復呢，快看看吧！

白露明天報到 命理師：「7生肖」好運當頭、財富降臨

隨著颱風一個一個來報到，天氣也逐漸有了秋意！本周五(9/8)秋天的第三個節氣白露就要來了，冷空氣由守轉攻，需要注意早晚添加衣物了，但國際天星命理風水專家邱彥龍指出，包括龍、兔、豬等7個生肖，在白露期間，運勢反而熱呼呼，不但有財神相隨，還有升官的機會，請好好把握。

威力彩連槓飆4.7億！4星座4生肖「福報財運俱佳」今晚贏定了

威力彩連槓多期，今（7日）晚頭獎獎金上看4.7億元。命理專家小孟老師在臉書點名4星座、4生肖「命中有福報」，中獎機率超高。建議搭配老師的招財撇步，希望今晚財神降臨你家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦