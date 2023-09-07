12星座被欺負如何反擊？白羊幼稚回嗆、巨蟹情勒、這星座列復仇計畫...然後忘光光
生活裡難免有不如意的事情，如果被人欺負、受到委屈，十二星座各自會有甚麼反應呢？各自又有什麼小手段來反擊報復呢，快看看吧！
▎白羊座 幼稚鬼式回擊
・小孩式報復
・小捉弄
・說話非常直接，故意讓你難堪
・你怎麼對待我，我就怎麼對待你
▎金牛座 用成績壓過你
・默不作聲
・專注做好自己
・等待時機報復
・用成績說話
▎雙子座 到處說你壞話
・散播是非
・無限放大你的行為
・表面上還可以裝沒事
・實際上一直中傷你
▎巨蟹座 情勒我好委屈
・委屈到不行
・嚴重到影響情緒
・以情緒勒索你的行為
・讓身邊人對你印象變差
▎獅子座 當眾跟你嗆聲
・奮發圖強
・當眾指責你的行為
・氣勢凌人
・讓你知道自己不是好欺負
▎處女座 對你雙標檢視
・更注重細節
・把你的小錯誤都指出
・非常公私分明，但對你會雙重標準
・比你做得更好
▎天秤座 放大鏡挑你錯
・認真去分析你的行為
・會暗中做很多事情讓你出洋相
・每件事開始用放大鏡審視
・突然變得很有主見
▎天蠍座 等待時機報復
・把你的行為都記在心裡
・細心觀察你的一舉一動
・待時機成熟必加倍的報復
▎射手座 列復仇計畫然後就忘了
・默默離開
・生氣到會列出復仇大計
・剛執行就會放棄
・甚至會忘記被欺負
▎魔羯座 爬到高位踩死你
・讓自己變得更好
・把被欺負的經歷變做動力
・完全疏離欺負者
・攀上高位後馬上用社會地位壓制欺負者
▎水瓶座 變成更奇怪的人
・完全不在乎
・莫名自信心上升
・更可能根本沒有覺得自己被欺負
・奇怪行為反而讓欺負者不知所措
▎雙魚座 搞小圈圈排擠你
・拉攏身邊人排儕欺負者
・語言暴力欺負者
・放到社交平台公審行為
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