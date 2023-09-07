12星座被欺負如何反擊？白羊幼稚回嗆、巨蟹情勒、這星座列復仇計畫...然後忘光光

生活裡難免有不如意的事情，如果被人欺負、受到委屈，十二星座各自會有甚麼反應呢？各自又有什麼小手段來反擊報復呢，快看看吧！

▎白羊座 幼稚鬼式回擊

・小孩式報復

・小捉弄

・說話非常直接，故意讓你難堪

・你怎麼對待我，我就怎麼對待你

▎金牛座 用成績壓過你

・默不作聲

・專注做好自己

・等待時機報復

・用成績說話

▎雙子座 到處說你壞話

・散播是非

・無限放大你的行為

・表面上還可以裝沒事

・實際上一直中傷你

▎巨蟹座 情勒我好委屈

・委屈到不行

・嚴重到影響情緒

・以情緒勒索你的行為

・讓身邊人對你印象變差

▎獅子座 當眾跟你嗆聲

・奮發圖強

・當眾指責你的行為

・氣勢凌人

・讓你知道自己不是好欺負

▎處女座 對你雙標檢視

・更注重細節

・把你的小錯誤都指出

・非常公私分明，但對你會雙重標準

・比你做得更好

▎天秤座 放大鏡挑你錯

・認真去分析你的行為

・會暗中做很多事情讓你出洋相

・每件事開始用放大鏡審視

・突然變得很有主見

▎天蠍座 等待時機報復

・把你的行為都記在心裡

・細心觀察你的一舉一動

・待時機成熟必加倍的報復

圖為被人欺負示意圖。圖片來源/ingimage

▎射手座 列復仇計畫然後就忘了

・默默離開

・生氣到會列出復仇大計

・剛執行就會放棄

・甚至會忘記被欺負

▎魔羯座 爬到高位踩死你

・讓自己變得更好

・把被欺負的經歷變做動力

・完全疏離欺負者

・攀上高位後馬上用社會地位壓制欺負者

▎水瓶座 變成更奇怪的人

・完全不在乎

・莫名自信心上升

・更可能根本沒有覺得自己被欺負

・奇怪行為反而讓欺負者不知所措

▎雙魚座 搞小圈圈排擠你

・拉攏身邊人排儕欺負者

・語言暴力欺負者

・放到社交平台公審行為

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