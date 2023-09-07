木星逆行到年底！12星座「衰事」曝光 天蠍婚姻破裂、這星座恐破財

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聯合新聞網／ 綜合報導
從9月4日開始，木星會在金牛座逆行，直到12月30日才回復順行。牧羊座的朋友在這段期間恐會有破財現象。 示意圖／ingimage
從9月4日開始，木星會在金牛座逆行，直到12月30日才回復順行。牧羊座的朋友在這段期間恐會有破財現象。 示意圖／ingimage

日常生活中大家最常聽到的就是水星逆行了，簡稱「水逆」。其實不只水星會逆行，宇宙中其他行星都會有逆行的現象。行星逆行不見得一定是壞事，有時只是表示一個人那段期間在某方面的表現會比較弱。

塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專以「好運停擺！木星逆行於金牛」為題，提醒民眾近期若覺得運氣不太好，事業、財富、愛情都無法順心如意的話，那可能跟木星的逆行有關。他點出12星座在木星逆行期間會受到的影響以及注意事項，呼籲大家保持理性和節制，才能渡過這個幸運停擺的時期。

根據占星學研究，木星每年都會逆行，每次的逆行時間大約都是四個月左右。艾菲爾老師表示，木星是代表擴張、成長、財富的星球，它在金牛座時，會帶來物質上的豐盛和安穩。不過，從9月4日開始，木星會在金牛座逆行，直到12月30日才回復順行。12星座在這段時間個別會遇到一些挑戰和考驗，需要更加謹慎和戒備，才能保住自身的成果和積累。

以下為艾菲爾老師列出的12星座運勢，請同時參考太陽、上升星座：

白羊座

木星逆行將影響第二宮「財富宮」，這意味著你在賺錢方面可能會遇到一些阻礙或挫折，像是收入可能會減少或不穩定，以及花費可能會增加或不合理。你需要更加謹慎地管理你的財務，避免浪費或冒險投資。

金牛座

木星逆行將影響第一宮「自我宮」，這意味著你在自我表達和自我實現方面可能會遭遇一些困難或挑戰，像是個性可能會變得更加保守或固執，以及形象可能會受到一些負面評價或影響。你需要更加開放和靈活地調整你的態度和行為，避免自我限製或自我否定。

雙子座

木星逆行將影響第十二宮「隱藏宮」，這意味著你在內心世界和精神層面可能會遇到一些混亂或困惑，像是夢境可能會變得更加奇怪或難解，以及直覺可能會變得更加模糊或錯誤。你需要更加誠實和清醒地面對你的潛意識和心理狀態，避免逃避或自欺。

巨蟹座

木星逆行將影響第十一宮「友誼宮」，這意味著你在社交關係和團體活動方面可能會出現一些問題或變化，像是朋友可能會減少或疏遠，以及所領導的團隊可能會分裂或衝突。你需要更加真誠和包容地維護你的友情和合作，避免孤立或爭執。

獅子座

木星逆行將影響第十宮「事業宮」，這意味著你在工作和職業方面可能會遭受一些壓力或挫敗，像是成就可能會降低或停滯，以及職場地位可能會下降或動搖。你需要更加努力和堅持地追求你的目標和理想，避免放棄或妥協。

處女座

木星逆行將影響第九宮「學習宮」，這意味著你在知識和見識方面可能會有一些迷茫或錯誤，像是學習可能會減少或困難，以及自身的觀點可能會偏頗或受限。你需要更加勤奮和開放地學習新的事物和思想，避免懶惰或偏見。

天秤座

木星逆行將影響第八宮「變化宮」，這意味著你在變革和危機方面可能會遇到一些挑戰或考驗，像是生活可能會出現一些突發或不確定的因素，以及情緒可能會波動或失控。你需要更加冷靜和勇敢地面對你的變化和危機，避免恐慌或逆流。

天蠍座

木星逆行將影響第七宮「伴侶宮」，這意味著你在愛情和婚姻方面可能會出現一些矛盾或危機，例如伴侶可能會變得更加冷淡或不忠，你們的關係可能會破裂或離婚。你需要更加信任和溝通地維護你的愛情和婚姻，避免懷疑或背叛。

射手座

木星逆行將影響第六宮「健康宮」，這意味著你在身體和心理方面可能會出現一些問題或障礙，例如健康可能會下降或惡化，或者士氣可能會低落或消沉。你需要更加關注和改善你的健康狀況，避免忽視或放縱。

魔羯座

木星逆行將影響第五宮「創造宮」，這意味著你在創意和娛樂方面可能會有一些缺乏或失敗，例如創造力可能會減少或降低，或者樂趣可能會減少或喪失。你需要更加培養和發揮你的創意和娛樂，避免沉悶或無趣。

水瓶座

木星逆行將影響第四宮「家庭宮」，這意味著你在家庭和親情方面可能會有一些不和或衝突，例如你的家人可能會變得更加冷漠或不理解，嚴重的話可能會分裂或離散。你需要更加關愛和理解你的家庭和親情，避免冷漠或衝突。

雙魚座

木星逆行將影響第三宮「溝通宮」，這意味著你在語言和思維方面可能會有一些困難或錯誤，例如你的表達可能會減少或模糊，思考可能會混亂或錯亂。你需要更加清晰和準確地表達你的語言和思維，避免含糊或錯誤。

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