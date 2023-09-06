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用兩個字代表血型 A型是「調和」、這血型是「單純」

聯合新聞網／ 綜合報導
不同血型的人，擁有相異的專屬特質。示意圖／ingimage
不同血型的人，擁有相異的專屬特質。示意圖／ingimage

血型如同星座，人們總是喜歡討論其中的奧秘，日本網站《占TV》用兩個文字，來介紹每種血型的本質，是存在核心的部分，也可以說是本性。

A型：調和

A型的本質被形容為「調和」。他們被認為是認真、謹慎、有耐心、富有同情心的人。由於A型的祖先是農耕民族，他們一直強調與集體的調和，這為和平和繁榮的生活帶來了福祉。因此，A型的人會為了調和而努力，有時甚至會說出他們內心不真實的話語。

B型：正直

B型的本質被形容為「正直」。他們被認為是隨心所欲、自由奔放、充滿個性、直觀型，容易激動且容易冷靜下來的人。與B型相處的人知道，沒有比他們更誠實的人了。這就是為什麼他們經常因為不擅長顧及他人的情感而被批評，但他們的誠實也讓人難以討厭。

O型：單純

O型的本質被形容為「單純」。他們被認為是寬容、積極主動、樂觀，擁有卓越的領導能力。O型被稱為原始的血型，他們會以簡單的方式接受事物並作出簡單的反應，不會過多思考。O型的行為是直觀的，而不是計劃性的。他們容易相處，可能是因為他們的行為容易理解。

AB型：感性

AB型的本質被形容為「感性」。他們被認為是冷靜、時尚、理性、多面向，充滿浪漫情感。AB型結合了A型和B型的特點，擁有豐富多樣的內在世界，有時會展現出截然相反的特點。感性是AB型的核心，他們會根據不同的情境來表現自己。由於他們豐富的感性，才會形成AB型特有的精緻和美感。

這些描述能幫助理解不同血型的人的本質，並提供更好的互動方式。

血型 日本 星座

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