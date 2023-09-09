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常被說長得像壞人？「面惡心善」5面相 可以放心和他們交朋友

旺好運／ 善光老師
圖為面惡心善示意圖。圖片來源/ingimage
圖為面惡心善示意圖。圖片來源/ingimage

你常被人說不笑的時候臉很臭嗎？或是常常嘴巴上得裡不饒人，但只要對方對你好一點你就又心軟，善光老師提出有５大個特徵是面惡心善，刀子口豆腐心的人比較會出現的面相

特徵1：眉菱骨凸起

眉菱骨會凸起的人個性比較急躁，也比較固執，個性跟心地善良有些差距，所以常會被人誤會。

特徵2：眼尾下垂

眼尾下垂的人個性比較孤僻喜歡獨處，所以讓人誤解太冷漠，其實眼尾下垂的人比較善於思考只是想太多了。

特徵3：嘴唇肉比較少又緊閉的人

這類的面相看起來比較冷漠，也不太愛多說事非，雖然話不多，但是只要跟他說過的話他都不會再把話傳出，其實是值得信任的朋友唷！

特徵4：臉頰凹陷

這類面相的人看起來比較嚴肅，不喜歡別人奉承他，也不喜歡處理人際關係互動，喜歡獨處。

特徵5：眼神端正看人

臉上雖然沒笑容，但對話時眼神端正看人，可看出為人正不正派，看人正不正派看眼神就知。

以上這類形的人，個性上都是比較孤僻，但是為人都是很良老實的，嘴上念一念還是會幫朋友的～你身邊有這樣的朋友可要好好珍惜！

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

面相

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