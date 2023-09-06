吠陀星座9月運勢／牡羊事業財運齊飛、5星座怕車關、雙子天蠍小心投資

吠陀占星專家李靜唯老師多年研究吠陀占星，許多預測都精準發生! 李靜唯老師幫大家測算出9月份吠陀占星12星座的運勢，牡羊座事業財運都頗佳，雙子座財運桃花運也很不錯，巨蟹座則是有貴人相助！ 大家要注意吠陀占星的生日跟太陽星座不一樣喔！！請依自己的生日對照吠陀星座。

▎牡羊座（4/15-5/14）

好運勢：事業運田宅運財運頗佳，有貴人賞識，雖然工作運一直很辛苦，但遊刃有餘。田宅買賣或重新裝修都是不錯的選擇，收入小幅增加，適合和伴侶在家中製造浪漫情調。

小叮嚀：注意情緒控管，容易因為暴怒影響身心健康，出外小心車關或意外血光。不宜亂發脾氣或出國旅遊。

▎金牛座（5/15-6/14）

好運勢：手足好友或工作夥伴將會是你傾訴或聚會的好對象，出外運不錯，建議工作之餘多和好友聚會放鬆心情。

小叮嚀：與伴侶或子女容易因為溝通不良發生衝突，注意爛桃花的誘惑！工作壓力依然沉重！不宜三心二意或一時衝動分手。

▎雙子座（6/15-7/14）

好運勢：財運海外運桃花運都不錯，事業有拓展機會，尤其跟身心靈有關的行業將會受到矚目，有機會邂逅心儀對象！

小叮嚀：容易跟家人或同居伴侶發生爭執造成家宅不寧，投資宜謹慎，注意背後的小人口舌是非！不宜置產租屋及出國遠行。

▎巨蟹座（7/15-8/14）

好運勢：感情運財運貴人運皆佳，這個月魅力十足的你，人緣桃花特別旺，將會為你帶來不錯的財運！月中以後工作可能會有些停滯，建議好好把握上旬好運多出外社交建立人脈。

小叮嚀：注意手足與子女的健康狀況，工作壓力和挑戰變多，容易跟子女意見不合，身體也要注意舊疾反覆，尤其是腿部脊椎及腦神經衰弱問題！不宜太過情緒化出外注意交通安全。

▎獅子座（8/15-9/14）

好運勢：神秘宮海外運事業運不錯，這個月你的直覺會特別強，不妨跟著你內心的聲音走，事業有貴人，可以安排長途出差或出國旅遊，與另一半9月下旬感情漸入佳境。

小叮嚀：花錢不眨眼，容易任性消費入不敷出，注意身體意外傷害，譬如頭痛發燒之類，出外開車宜小心，注意家宅是非！不宜開快車或太過獨斷獨行。

▎處女座（9/15-10/14）

好運勢：財運投資運桃花運皆旺，投資有貴人或是之前的金融商品獲利了結，建議多出外參加社交活動有可能碰到新的商機或邂逅心儀對象，與子女之間感情十分融洽！

小叮嚀：這個月你會突然很想表現自己，但切忌用太過主觀的方式，注意與伴侶之間的溝通不要太過強勢，身體也要注意失眠或腦神經衰弱的問題！不宜太過要求完美或遷怒另一半。

▎天秤座（10/14-11/15）

好運勢：事業宮田宅宮佳身心愉快！工作得心應手備受肯定，適合多參加社群媒體累積豐富的人脈資源，跟家人相處愉快是你最大的精神寄託！

小叮嚀：與伴侶之間的相處晴時多雲偶陣雨，可以保留個人獨處的空間，盡量避免借錢給老友，以免傷了多年友誼，桃花是剪不斷理還亂！健康注意流行性疾病。不宜出國旅遊並保持規律的生活作息。

▎天蠍座（11/15-12/14）

好運勢：感情運神秘宮海外運皆不錯，九月是你好運降臨的月份，尤其在身心靈領域會有顯著的成長，建議跟伴侶多出外旅遊讓感情更加甜蜜！也可以常和閨蜜好友相聚讓心情放輕鬆。

小叮嚀：財運投資易破，小心不要因為男性而破財，職場注意與長官同事之間的溝通或口舌是非，身體狀況時好時壞，注意情緒控管。不宜太過信任朋友或得失心太重。

▎射手座（12/15-1/14）

好運勢：財運貴人運及身心狀況皆不錯，收入有小幅增加，出外有貴人，千萬不要宅在家中錯過財神爺，在工作上特別有創意及執行力，雖然挫折不少，但不要輕易氣餒，堅持下去自然會吸引到貴人！

小叮嚀：工作可能變動會離職，盡量避免與長官直接的衝突！注意爛桃花的誘惑或與子女的溝通，偏財運總是擦肩而過，正財宜穩紮穩打！不宜貪小便宜小心被熟人詐騙。

▎魔羯座（1/15-2/14）

好運勢：感情運偏財運事業運佳，有伴侶者感情特別水乳交融，單身者亦有脫單機會，事業運雖然辛苦，但你的努力終於獲得重視，這個月有被提拔或獎勵的機會！如果是合夥事業股東間也會合作無間。

小叮嚀：注意出外車關或意外事故，建議去捐血驗血避血光！與家人或團隊夥伴易起衝突，千萬不要被小人慫恿投資而大破財，家中電器瓦斯也要注意安全。不宜出國旅遊或在背後議論他人。

▎水瓶座（2/15-3/14）

好運勢：出外運神秘宮及田宅運不錯，做業務的水瓶不妨多出外拜訪客戶或遠行出差，因為貴人在外地，也可以考慮買賣不動產或是與家人（尤其母親）感情融洽，也可以把家裡佈置得煥然一新，可以為你帶來意想不到的好運！

小叮嚀：身心狀況容易焦慮不安，注意腸胃及心血管問題，容易因身心問題造成工作或學業失誤，或是生活開銷變多導致囊中羞澀，另一半也會變得較為強勢而難以溝通，建議退一步海闊天空！不宜意氣用事事緩則圓。

▎雙魚座（3/15-4/14）

好運勢：子女運桃花運偏財運頗佳，單身者桃花滾滾異性可能會主動表白，偏財及投資運也有貴人相助，讓你荷包滿滿！跟手足或好友之間無話不談，身心狀況愉悅！

小叮嚀：已婚者另一半突然變得火氣很大，或是太過強勢，建議不要正面衝突，保持距離以策安全！財運會賺也會花，出外注意交通意外事故，建議盡量搭乘大眾運輸工具。不宜飆車或太過情緒性花費。

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