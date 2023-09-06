小心別被騙！這四個「血型+星座」出渣男 狠狠傷透女人心

有些男人很懂女人心，總是能用各種套路和話術，將對方拿捏得死死的。根據陸媒《搜狐網》運勢專欄分享，這四種「血型+星座」組合最可能出現渣男，可能一不小心就會被他們傷透了心！

一、A型血+天秤座

A型天秤座男人最擅長扮豬吃老虎，他們看起來老實乖巧，甚至有點木訥，對女生示愛時也很靦腆。但A型天秤在追求女生時，可是非常有韌性的，會堅定的死纏爛打，不達目的不罷休。

不過，把女生追到手以後，天秤座「搖擺」的天性就會開始出現，而且因為A型血較為內斂，他們內心產生的動搖並不會讓女生有所察覺。也許他們表面上沒有異狀，依舊給你無微不至的關懷，但其實心裡早已累積很多的不滿。

當女生已經習慣他們的愛，覺得一切都很穩定，會這樣進行下去的時候，A型天秤男可能會突然不告而別，沒有任何的理由和解釋；或者突然要求分手，把為時已久的不滿一股腦地發洩出來，打擊對方的自信心。

二、B型血+巨蟹座

B型巨蟹座的男人不一定長的多帥多有氣質，但他們有個長項，就是「超級溫柔」。心思細膩的他們總是知道女生們最需要什麼，許多女生就是因為他們的溫柔細膩，而不知不覺的陷了進去。

但是，他們其實對任何女生都很溫柔，不管是對鄰居或辦公室同事都一樣。B型巨蟹的內心，實質上是屬於自卑和自負的混合體，他們的內在是情緒化和不安定的，並不像外表上那麼好好先生的樣子。

除此之外，作為B型巨蟹男的女友和女性朋友，待遇差別是很大的。當你們還是朋友時，隨便一個電話就CALL之即來，但當成為情侶，在需要他的時候卻會常常見不到他的人影。

所以，對於B型巨蟹男，女生們頭腦千萬要保持冷靜，告誡自己和他維持在普通朋友就好，因為他的溫柔只停留在這個階段。

三、O型血+天蠍座

O型天蠍座男人很性感很有男人味，他們屬於熱情來去比較快的類型，很難長期專一的愛一個人。

可是天蠍的占有欲又很強，如果你們曾經是戀人，即使雙方各自都有了新對象，他還是會想從各個方面控制你，讓你忘不了他。一有機會他就會來挑逗你，和你敘舊、抒發對你的思念，希望你的心還是屬於他。

O型天蠍男能洞悉女人心，他們了解女生的軟肋和需要在哪裡。所以，如果他談過N任女友，可能這N個女友的心最後都被他掌控，卻沒有一個人可以得到他的全部。

四、AB型血+射手座

AB型的射手座男人很有魅力，氣質瀟灑又會甜言蜜語，很容易吸引女生的喜歡。他們對於愛情通常是跟著感覺走，因此當他們喜歡上一個人，不會考慮太多，就開始狂熱的追求。

當射手座愛你的時候，怎麼趕也趕不走，然而熱情往往來得快也去得快，當你真的和他進入戀愛階段，他的熱情就會漸漸退去。火熱又甜蜜的情人不見，取而代之的是對你挑東挑西的男人，只有新目標和新愛人才能讓他重燃激情。

AB型射手男的變化，對女生來說簡直是從天堂掉入地獄，冰火兩重天。所以如果你沒有一定的心臟承受能力，請離B型射手男人遠點！

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