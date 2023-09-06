快訊

向心夫妻得知二審無罪「覺得開心」 律師盼迢迢司法之旅該結束

低壓帶+午後對流雲系旺盛！全台20縣市大雨特報 恐下到晚上

颱風天吃泡麵PO照觸怒6千印度人！鄉民女神滿頭問號 網猜原因是它

小心別被騙！這四個「血型+星座」出渣男 狠狠傷透女人心

聯合新聞網／ 綜合報導
四個「血型+星座」組合最容易出渣男，小心被他們迷得神魂顛倒，最後被狠狠傷透了心。圖片來源／canva
四個「血型+星座」組合最容易出渣男，小心被他們迷得神魂顛倒，最後被狠狠傷透了心。圖片來源／canva

有些男人很懂女人心，總是能用各種套路和話術，將對方拿捏得死死的。根據陸媒《搜狐網》運勢專欄分享，這四種「血型+星座」組合最可能出現渣男，可能一不小心就會被他們傷透了心！

一、A型血+天秤座

A型天秤座男人最擅長扮豬吃老虎，他們看起來老實乖巧，甚至有點木訥，對女生示愛時也很靦腆。但A型天秤在追求女生時，可是非常有韌性的，會堅定的死纏爛打，不達目的不罷休。

不過，把女生追到手以後，天秤座「搖擺」的天性就會開始出現，而且因為A型血較為內斂，他們內心產生的動搖並不會讓女生有所察覺。也許他們表面上沒有異狀，依舊給你無微不至的關懷，但其實心裡早已累積很多的不滿。

當女生已經習慣他們的愛，覺得一切都很穩定，會這樣進行下去的時候，A型天秤男可能會突然不告而別，沒有任何的理由和解釋；或者突然要求分手，把為時已久的不滿一股腦地發洩出來，打擊對方的自信心。

二、B型血+巨蟹座

B型巨蟹座的男人不一定長的多帥多有氣質，但他們有個長項，就是「超級溫柔」。心思細膩的他們總是知道女生們最需要什麼，許多女生就是因為他們的溫柔細膩，而不知不覺的陷了進去。

但是，他們其實對任何女生都很溫柔，不管是對鄰居或辦公室同事都一樣。B型巨蟹的內心，實質上是屬於自卑和自負的混合體，他們的內在是情緒化和不安定的，並不像外表上那麼好好先生的樣子。

除此之外，作為B型巨蟹男的女友和女性朋友，待遇差別是很大的。當你們還是朋友時，隨便一個電話就CALL之即來，但當成為情侶，在需要他的時候卻會常常見不到他的人影。

所以，對於B型巨蟹男，女生們頭腦千萬要保持冷靜，告誡自己和他維持在普通朋友就好，因為他的溫柔只停留在這個階段。

三、O型血+天蠍座

O型天蠍座男人很性感很有男人味，他們屬於熱情來去比較快的類型，很難長期專一的愛一個人。

可是天蠍的占有欲又很強，如果你們曾經是戀人，即使雙方各自都有了新對象，他還是會想從各個方面控制你，讓你忘不了他。一有機會他就會來挑逗你，和你敘舊、抒發對你的思念，希望你的心還是屬於他。

O型天蠍男能洞悉女人心，他們了解女生的軟肋和需要在哪裡。所以，如果他談過N任女友，可能這N個女友的心最後都被他掌控，卻沒有一個人可以得到他的全部。

四、AB型血+射手座

AB型的射手座男人很有魅力，氣質瀟灑又會甜言蜜語，很容易吸引女生的喜歡。他們對於愛情通常是跟著感覺走，因此當他們喜歡上一個人，不會考慮太多，就開始狂熱的追求。

當射手座愛你的時候，怎麼趕也趕不走，然而熱情往往來得快也去得快，當你真的和他進入戀愛階段，他的熱情就會漸漸退去。火熱又甜蜜的情人不見，取而代之的是對你挑東挑西的男人，只有新目標和新愛人才能讓他重燃激情。

AB型射手男的變化，對女生來說簡直是從天堂掉入地獄，冰火兩重天。所以如果你沒有一定的心臟承受能力，請離B型射手男人遠點！

星座 血型 搜狐網 兩性關係

延伸閱讀

「睡醒變別人」她有93種多重人格 仍奇蹟遇真愛

從此不怕塞車苦…老闆搞創意「LED跑馬燈招牌秀冷笑話」 超有才讓人笑爛

血型vs.性格？A型分析高手、B型行動派、AB型用「這方法」看穿問題

節氣白露將至！ 這「四生肖」財氣滾滾、運勢如虹

相關新聞

送好兄弟！今年9月14日鬼門關 幾個「禁語」別講以免惹禍上身

今年9月14日晚間11時是「鬼門關」的日子，也就是農曆七月的最後一天，一般民俗信仰，也會在鬼門關前，準備一些供品，送「好...

小心別被騙！這四個「血型+星座」出渣男 狠狠傷透女人心

有些男人很懂女人心，總是能用各種套路和話術，將對方拿捏得死死的。根據陸媒《搜狐網》運勢專欄分享，這四種「血型+星座」組合最可能出現渣男，可能一不小心就會被他們傷透了心！

多愁善感三星座！天秤巨蟹跟著別人哭、這星座冰塊臉溫柔心

有些人特別多愁善感，很容易受到環境或是旁邊的人影響，跟著傷春悲秋。命理網站旺好運分享「這些星座看別人悲傷，也跟著感傷」，快看看哪些人最容易跟著別人感動，久久不能自已。

要把握！這4生肖九月有「超級好運」事業上升又有貴人相助

大家都知道努力不一定會有結果，想要成功，好運氣和貴人占了一大半。現在就跟著科技紫微網來看看，哪些生肖這個月在職場上，簡直是如魚得水，容易心想事成呢？有上榜的朋友，一定要把握這個月的好運氣，推動手上挑戰度較高的案子，說不定很有機會成功喔！

「做自己」惹怒人星座！牡羊我行我素、獅子目中無人、這星座只對熟人發脾氣

在江湖上走跳，一般人都會遵守基本道理，但有三個星座非常做自己，沒在管別人。命理網站旺好運分享，「這些星座就是非常無理」，快看看那些人總是不顧江湖規矩，堅持做自己。

每日星座運勢／雙子財運弱不宜投資 金錢遊戲損財

2023-09-06牡羊座短評：切忌將心血來潮時的想法當作前進的方向。【整體運★★☆☆☆】小心因說話欠妥當而使自己陷入情感風波，對方醋罈子一翻可得讓你吃不完兜著走；確定好理財方向，對你的投資之路頗有好

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦