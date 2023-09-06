快訊

超噁！內湖「八方雲集」外送鍋貼有蛆 衛生局：最高可罰2億

傳性侵戲太逼真 許瑋甯被爆「有陰影」拒同台吳慷仁

要把握！這4生肖九月有「超級好運」事業上升又有貴人相助

科技紫微網／ 科技紫微網
這4生肖九月有超級好運！事業上升，貴人相助(圖片來源：Shutterstock)
這4生肖九月有超級好運！事業上升，貴人相助(圖片來源：Shutterstock)

大家都知道努力不一定會有結果，想要成功，好運氣和貴人占了一大半。現在就跟著科技紫微網來看看，哪些生肖這個月在職場上，簡直是如魚得水，容易心想事成呢？有上榜的朋友，一定要把握這個月的好運氣，推動手上挑戰度較高的案子，說不定很有機會成功喔！

第一名：生肖蛇

長官緣、長者緣特別好，容易得到長輩的疼愛，在外發展也容易得到老師、長官、老人家的庇蔭。冥冥中似乎有神靈相助，遭遇兇險時多能逢凶化吉，轉危為安！運勢上有「撿現成」的機會，他人種樹你乘涼，只要在某一領域中持久經營，必有承接之運。

第二名：生肖鼠

運走偏鋒，無意之中都能撞到便宜，別人的失敗或退卻，正好會成就你的成功，讓你有機可乘。其實，又何嘗不是你敏銳的感知能力和果斷的冒險精神幫忙呢？地上有東西撿，也要彎腰快才會撿得到。

第三名：生肖龍

因人際關係的助益，很多項目上都能獲取到捷徑，是爭取利益與地位的大好時機已到來，可別退縮！

第四名：生肖豬

這段時間可要密切關注職場人事異動的情況，及時作出反應，你的機會便會在這其中誕生。另外有什麼計畫可大膽執行，與同事合作，效果會更好！

【延伸閱讀】

【免費體驗】輸入生辰排紫微命盤

大器晚成！步入中年即將開始轉運？

科技紫微網

生肖 科技紫微網 職場

延伸閱讀

9月8日「白露」六大禁忌！禁喝冰水、穿太清涼 兩生肖外出注意安全

颱風天威力彩上看4.5億！3星座3生肖「財運噴發」不衝可惜

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合財運「扶搖直上」：賺進大把鈔票

五生肖「別參加大型普度」！拜拜完不舒服「卡到陰」三招化解

相關新聞

送好兄弟！今年9月14日鬼門關 幾個「禁語」別講以免惹禍上身

今年9月14日晚間11時是「鬼門關」的日子，也就是農曆七月的最後一天，一般民俗信仰，也會在鬼門關前，準備一些供品，送「好...

要把握！這4生肖九月有「超級好運」事業上升又有貴人相助

大家都知道努力不一定會有結果，想要成功，好運氣和貴人占了一大半。現在就跟著科技紫微網來看看，哪些生肖這個月在職場上，簡直是如魚得水，容易心想事成呢？有上榜的朋友，一定要把握這個月的好運氣，推動手上挑戰度較高的案子，說不定很有機會成功喔！

「做自己」惹怒人星座！牡羊我行我素、獅子目中無人、這星座只對熟人發脾氣

在江湖上走跳，一般人都會遵守基本道理，但有三個星座非常做自己，沒在管別人。命理網站旺好運分享，「這些星座就是非常無理」，快看看那些人總是不顧江湖規矩，堅持做自己。

每日星座運勢／雙子財運弱不宜投資 金錢遊戲損財

2023-09-06牡羊座短評：切忌將心血來潮時的想法當作前進的方向。【整體運★★☆☆☆】小心因說話欠妥當而使自己陷入情感風波，對方醋罈子一翻可得讓你吃不完兜著走；確定好理財方向，對你的投資之路頗有好

9月星座運勢／水逆不用怕！4星座旅行會開運、天秤成功快來了

8月24日開始水星逆行在處女座，會在9/15恢復順行。這次「水逆」會讓很多人很有感，甚至就像是2023年的年中考試。占星師米薩小姐分享影片「9月星座運勢｜水逆→順！天命之月💛✨天秤等到成功、天蠍劍走偏鋒？」，快來看看12星座9月會發生什麼事。建議參考太陽星座、上升星座

9月8日「白露」六大禁忌！禁喝冰水、穿太清涼 兩生肖外出注意安全

9月8日(周五)就是廿四節氣的「白露」，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書分享「白露」時有六大養生禁忌，提醒民眾多注意。在24節氣中，每年的白露多在國曆的9月8日，並且太陽黃經位在165°。然而白露節氣象徵時節逐漸轉陰，天氣漸漸涼爽，夜晚水氣凝結，到了清晨時，樹葉與花朵會有很多露珠。古人也以四個節氣搭配五行，秋天五形為金，金又為白，以白色來形容秋天的露水，故稱為「白露」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦