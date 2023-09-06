要把握！這4生肖九月有「超級好運」事業上升又有貴人相助
大家都知道努力不一定會有結果，想要成功，好運氣和貴人占了一大半。現在就跟著科技紫微網來看看，哪些生肖這個月在職場上，簡直是如魚得水，容易心想事成呢？有上榜的朋友，一定要把握這個月的好運氣，推動手上挑戰度較高的案子，說不定很有機會成功喔！
第一名：生肖蛇
長官緣、長者緣特別好，容易得到長輩的疼愛，在外發展也容易得到老師、長官、老人家的庇蔭。冥冥中似乎有神靈相助，遭遇兇險時多能逢凶化吉，轉危為安！運勢上有「撿現成」的機會，他人種樹你乘涼，只要在某一領域中持久經營，必有承接之運。
第二名：生肖鼠
運走偏鋒，無意之中都能撞到便宜，別人的失敗或退卻，正好會成就你的成功，讓你有機可乘。其實，又何嘗不是你敏銳的感知能力和果斷的冒險精神幫忙呢？地上有東西撿，也要彎腰快才會撿得到。
第三名：生肖龍
因人際關係的助益，很多項目上都能獲取到捷徑，是爭取利益與地位的大好時機已到來，可別退縮！
第四名：生肖豬
這段時間可要密切關注職場人事異動的情況，及時作出反應，你的機會便會在這其中誕生。另外有什麼計畫可大膽執行，與同事合作，效果會更好！
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【科技紫微網 】
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