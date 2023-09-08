白露習俗曝光！「忌吃1類食物」2生肖有機會發大財
蒹葭蒼蒼，白露為霜，白露節氣是二十四節氣中的第十五個的節氣，也是秋天的第三個節氣，此時秋意漸寒，晨露開始有凝結成霜的跡象，暑熱消散，涼爽襲來，是秋季由熱轉涼的關鍵節氣。
露節氣開始，氣候驟變，鳥類對溫度變化比較敏感，他們的遷徙會正式為秋冬時節拉開序幕。
白露三候中這樣寫道：「一候鴻雁來；二候玄鳥歸；三候群鳥養羞。」秋天到來，鴻雁在白露時節前後，從北方飛到南方，而北方之鳥玄鳥則要南飛回北方，秋風蕭瑟，寒冷即將來襲，群鳥也會開始儲藏食物為過冬做準備。
白露天漸涼，自然界的動植物有其獨有的應對方式，人類也不例外，為了適應氣候的變化，迎接秋天的到來，會通過不同的方式來順應天時，順勢而為，一起來看看有哪些吧！
白露養生
白露忌食涼性食物
雖說之前的立秋、處暑節氣，已經提醒過大家了，陰氣初生，陽氣減退，要開始減少生冷食物的攝入，相信因為那時仍正值三伏天，暑熱猶在，能夠真正做到的人很少。不過，到了白露節氣，就一定不能再大意了。晝夜溫差之大在白露節氣已是比較明顯，氣溫降低，天氣乾燥，為了避免脾胃功能失調，此時定不要再貪涼嗜冷，要少吃辛辣，多吃生津潤燥，養陰補水的溫和食物，比如枇杷、蜂蜜，蔬菜、百合等。
白露勿裸身
雖說「春捂秋凍」的養生之法，深入人心，但是秋凍也要注意適度，一定程度的秋凍有助於身體適應寒冷，激發身體的禦寒抵抗能力，畢竟「白露勿露身，露了凍瀉肚」，凡事過猶不及，一旦沒把握好分寸，著涼生病，得不償失。老人及小孩，或者本身身體免疫力不強的人，不宜秋凍，天涼注意穿衣保暖才是最佳養生之法。
白露習俗
收集清露
古人將露水視作「天水」，具有「獨特」功效，而露水以白露時節的為最佳。《本草綱目》之中有這樣一段記載，「秋露繁時，以盤收取，煎如飴，令人延年不饑。」因此民間不少地區，有在白露節氣有收取晨間露水的習俗，用之洗身，有養生保健之妙用。
喝白露茶
俗話說：「春茶苦，夏茶澀，要好喝，秋白露」。白露茶也是白露節氣的獨有特色，歷經一個夏季的生長淬煉，茶葉在白露時節的品質會達到巔峰，白露茶也就應時而生。喜歡喝茶的朋友不妨在此時泡上一杯白露茶，品一品夏去秋來的茶香茶色。
白露釀酒
不少地區的人們，有在白露節氣釀酒的習俗，而用高粱，糯米等釀造的米酒，又叫白露米酒。這種酒溫中含熱，略有甜味，初秋備好美酒，待到深秋寒冬，便能享用啦！
無論是什麼習俗，表達的都是人們對於美好生活的嚮往，當你用心對待每一天，用滿滿儀式感迎接每一次季節更迭，日出日落時，好運也就如約而至，就像接下來要為你介紹的2大生肖，白露節氣，足不出戶，也能喜迎福運。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
白露前後運勢最旺的生肖
生肖兔：雙喜臨門
感情方面，準備迎接愛情吉運喜神降臨，有伴侶的讓你愛情將步入一個新階段，過往矛盾有機會緩和，並且有推動情感升溫的契機，注意把握，單身朋友多多參與聚會活動，撞上桃花運的機率很大。
財富運程方面，將得財神偏愛，在投資理財上，這短時間會是你扭虧為盈的關鍵時刻，主動出擊，未雨綢繆，會為你提升成功率，主業方向上，只要做到腳踏實地，便能輕鬆獲得應有報酬，若是臨時抱佛腳則只能小有收穫。
生肖蛇：財神駕到
偏財運喜人，可能會由於有意外錢財入帳，如親友的贈予、過去的債務還款等，有想要購買的東西，可在這一階段入手，或能得到較大力度的優惠，手氣也會很不錯，看到幸運抽獎等活動就不要放過，被幸運眷顧的機率很大。
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